查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·完善机制是为了解决问题 ·城镇化“注水”需要精细制度应对 ·自助办税终端投入使用 ·“六个坚持”构建新格局 ·关爱育龄群众健康 ·掀起业务练兵热潮 ·图文：代写作业也是诚信打折 ·多举措提升服务质效 ·“两个责任”抓落实 ·路灯改造除隐患 ·开启患者绿色通道 ·赋权“紧急查看”是社会治理创新 ·助力灾后重建 ·为民服务获点赞 ·精准扶贫办实事 ·点亮微心愿 税校同心圆 ·厕所革命并非厕所多功能 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 完善机制是为了解决问题 · 城镇化“注水”需要精细制度应对 · 自助办税终端投入使用 · “六个坚持”构建新格局 · 关爱育龄群众健康 · 掀起业务练兵热潮 · 图文：代写作业也是诚信打折 · 多举措提升服务质效 · “两个责任”抓落实 · 路灯改造除隐患 · 开启患者绿色通道 · 赋权“紧急查看”是社会治理创新 · 助力灾后重建 · 为民服务获点赞 · 精准扶贫办实事 · 点亮微心愿 税校同心圆 · 厕所革命并非厕所多功能 10 评论 2016.9.5 星期一 十堰市地税稽查局 点亮微心愿 税校同心圆 湖北日报讯 近日，十堰市地税稽查局党支部积极响应十堰晚报、秦楚网等部门发起的十堰市第四届微心愿大型公益爱心活动，为郧阳区梅铺镇鱼出头小学的23名学生实现微心愿，税校互动效果明显。

此次活动，由党支部书记、局长廖吉先带领支部成员及部分年轻党员代表参加，稽查党员与同学们进行趣味游戏互动、与同学们共同打扫学校卫生，并为接受微心愿的学生上了一堂生动的税收知识普及课，通过讲述税收基础知识，帮助学生了解税收、走近税收，从而在他们心里种下学税、护税的种子。

捐赠仪式开始，鱼出头小学的少先队员代表为稽查党员代表们佩戴红领巾，表演精彩的节目，廖吉先鼓励孩子们要树立远大志向，勇于面对困难，勤奋努力学习。年轻稽查党员干部与23名实现微心愿的同学互留联系方式，以便继续关注孩子们的成长。

（孙言）





