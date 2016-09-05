完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
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·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
湖北日报电子版
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10 评论 2016.9.5 星期一
十堰市地税稽查局
点亮微心愿 税校同心圆
    湖北日报讯 近日，十堰市地税稽查局党支部积极响应十堰晚报、秦楚网等部门发起的十堰市第四届微心愿大型公益爱心活动，为郧阳区梅铺镇鱼出头小学的23名学生实现微心愿，税校互动效果明显。
    此次活动，由党支部书记、局长廖吉先带领支部成员及部分年轻党员代表参加，稽查党员与同学们进行趣味游戏互动、与同学们共同打扫学校卫生，并为接受微心愿的学生上了一堂生动的税收知识普及课，通过讲述税收基础知识，帮助学生了解税收、走近税收，从而在他们心里种下学税、护税的种子。
    捐赠仪式开始，鱼出头小学的少先队员代表为稽查党员代表们佩戴红领巾，表演精彩的节目，廖吉先鼓励孩子们要树立远大志向，勇于面对困难，勤奋努力学习。年轻稽查党员干部与23名实现微心愿的同学互留联系方式，以便继续关注孩子们的成长。
（孙言）


   
　