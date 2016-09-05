查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 评论
·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 评论
第11版 : 经济纵横
第12版 : 文化新闻
第13版 : 三农观察
第14版 : 武汉观察
第15版 : 民生关注 体育
第16版 : 专题
第2版 : 聚焦G20
第3版 : 聚焦G20
第4版 : 聚焦G20
第5版 : 聚焦G20
第6版 : 时政要闻
第7版 : 时事
第8版 : 特别报道
第9版 : 特别报道
·
完善机制是为了解决问题
·
城镇化“注水”需要精细制度应对
·
自助办税终端投入使用
·
“六个坚持”构建新格局
·
关爱育龄群众健康
·
掀起业务练兵热潮
·
图文：代写作业也是诚信打折
·
多举措提升服务质效
·
“两个责任”抓落实
·
路灯改造除隐患
·
开启患者绿色通道
·
赋权“紧急查看”是社会治理创新
·
助力灾后重建
·
为民服务获点赞
·
精准扶贫办实事
·
点亮微心愿 税校同心圆
·
厕所革命并非厕所多功能
10
评论
2016.9.5 星期一
十堰市地税稽查局
点亮微心愿 税校同心圆
湖北日报讯 近日，十堰市地税稽查局党支部积极响应十堰晚报、秦楚网等部门发起的十堰市第四届微心愿大型公益爱心活动，为郧阳区梅铺镇鱼出头小学的23名学生实现微心愿，税校互动效果明显。
此次活动，由党支部书记、局长廖吉先带领支部成员及部分年轻党员代表参加，稽查党员与同学们进行趣味游戏互动、与同学们共同打扫学校卫生，并为接受微心愿的学生上了一堂生动的税收知识普及课，通过讲述税收基础知识，帮助学生了解税收、走近税收，从而在他们心里种下学税、护税的种子。
捐赠仪式开始，鱼出头小学的少先队员代表为稽查党员代表们佩戴红领巾，表演精彩的节目，廖吉先鼓励孩子们要树立远大志向，勇于面对困难，勤奋努力学习。年轻稽查党员干部与23名实现微心愿的同学互留联系方式，以便继续关注孩子们的成长。
（孙言）