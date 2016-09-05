查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·完善机制是为了解决问题 ·城镇化“注水”需要精细制度应对 ·自助办税终端投入使用 ·“六个坚持”构建新格局 ·关爱育龄群众健康 ·掀起业务练兵热潮 ·图文：代写作业也是诚信打折 ·多举措提升服务质效 ·“两个责任”抓落实 ·路灯改造除隐患 ·开启患者绿色通道 ·赋权“紧急查看”是社会治理创新 ·助力灾后重建 ·为民服务获点赞 ·精准扶贫办实事 ·点亮微心愿 税校同心圆 ·厕所革命并非厕所多功能 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 完善机制是为了解决问题 · 城镇化“注水”需要精细制度应对 · 自助办税终端投入使用 · “六个坚持”构建新格局 · 关爱育龄群众健康 · 掀起业务练兵热潮 · 图文：代写作业也是诚信打折 · 多举措提升服务质效 · “两个责任”抓落实 · 路灯改造除隐患 · 开启患者绿色通道 · 赋权“紧急查看”是社会治理创新 · 助力灾后重建 · 为民服务获点赞 · 精准扶贫办实事 · 点亮微心愿 税校同心圆 · 厕所革命并非厕所多功能 10 评论 2016.9.5 星期一 仙桃市地税局 精准扶贫办实事 湖北日报讯 “地税局在精准扶贫工作中，为我们村办实事、解难题，以实际行动践行‘为人民服务’的宗旨。”何口村党员何品新在“党员固定活动日”活动中谈道。

近日，仙桃市地税局组织机关58名党员赴对口精准扶贫村西流河镇何口村，与村党员干部共同开展8月“党员固定活动日”活动。活动按照唱国歌、宣党誓、诵党章、学党纪、知党情、学先进、解民情、走民家、议党事、评党日的议程开展。另外，还组织与会党员开展走访活动，详细了解农户家庭和受灾基本情况，进一步宣传精准扶贫政策，共计走访贫困户58户。

该局在精准扶贫村开展“党员固定活动日”，是推进党建工作联系点建设，落实“三进”，实现“三共”的一项创新举措。使机关党员更加清醒地认识到在精准扶贫、脱贫工作中肩负的责任和重担，达到了机关、基层党建共同提高的效果。 （王琦）





