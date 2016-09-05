查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 评论
·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 评论
第11版 : 经济纵横
第12版 : 文化新闻
第13版 : 三农观察
第14版 : 武汉观察
第15版 : 民生关注 体育
第16版 : 专题
第2版 : 聚焦G20
第3版 : 聚焦G20
第4版 : 聚焦G20
第5版 : 聚焦G20
第6版 : 时政要闻
第7版 : 时事
第8版 : 特别报道
第9版 : 特别报道
·
完善机制是为了解决问题
·
城镇化“注水”需要精细制度应对
·
自助办税终端投入使用
·
“六个坚持”构建新格局
·
关爱育龄群众健康
·
掀起业务练兵热潮
·
图文：代写作业也是诚信打折
·
多举措提升服务质效
·
“两个责任”抓落实
·
路灯改造除隐患
·
开启患者绿色通道
·
赋权“紧急查看”是社会治理创新
·
助力灾后重建
·
为民服务获点赞
·
精准扶贫办实事
·
点亮微心愿 税校同心圆
·
厕所革命并非厕所多功能
10
评论
2016.9.5 星期一
仙桃市地税局
精准扶贫办实事
湖北日报讯 “地税局在精准扶贫工作中，为我们村办实事、解难题，以实际行动践行‘为人民服务’的宗旨。”何口村党员何品新在“党员固定活动日”活动中谈道。
近日，仙桃市地税局组织机关58名党员赴对口精准扶贫村西流河镇何口村，与村党员干部共同开展8月“党员固定活动日”活动。活动按照唱国歌、宣党誓、诵党章、学党纪、知党情、学先进、解民情、走民家、议党事、评党日的议程开展。另外，还组织与会党员开展走访活动，详细了解农户家庭和受灾基本情况，进一步宣传精准扶贫政策，共计走访贫困户58户。
该局在精准扶贫村开展“党员固定活动日”，是推进党建工作联系点建设，落实“三进”，实现“三共”的一项创新举措。使机关党员更加清醒地认识到在精准扶贫、脱贫工作中肩负的责任和重担，达到了机关、基层党建共同提高的效果。 （王琦）