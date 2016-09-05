完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
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·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
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10 评论 2016.9.5 星期一
仙桃市地税局
精准扶贫办实事
    湖北日报讯 “地税局在精准扶贫工作中，为我们村办实事、解难题，以实际行动践行‘为人民服务’的宗旨。”何口村党员何品新在“党员固定活动日”活动中谈道。
    近日，仙桃市地税局组织机关58名党员赴对口精准扶贫村西流河镇何口村，与村党员干部共同开展8月“党员固定活动日”活动。活动按照唱国歌、宣党誓、诵党章、学党纪、知党情、学先进、解民情、走民家、议党事、评党日的议程开展。另外，还组织与会党员开展走访活动，详细了解农户家庭和受灾基本情况，进一步宣传精准扶贫政策，共计走访贫困户58户。
    该局在精准扶贫村开展“党员固定活动日”，是推进党建工作联系点建设，落实“三进”，实现“三共”的一项创新举措。使机关党员更加清醒地认识到在精准扶贫、脱贫工作中肩负的责任和重担，达到了机关、基层党建共同提高的效果。 （王琦）


   
　