查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·完善机制是为了解决问题 ·城镇化“注水”需要精细制度应对 ·自助办税终端投入使用 ·“六个坚持”构建新格局 ·关爱育龄群众健康 ·掀起业务练兵热潮 ·图文：代写作业也是诚信打折 ·多举措提升服务质效 ·“两个责任”抓落实 ·路灯改造除隐患 ·开启患者绿色通道 ·赋权“紧急查看”是社会治理创新 ·助力灾后重建 ·为民服务获点赞 ·精准扶贫办实事 ·点亮微心愿 税校同心圆 ·厕所革命并非厕所多功能 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 完善机制是为了解决问题 · 城镇化“注水”需要精细制度应对 · 自助办税终端投入使用 · “六个坚持”构建新格局 · 关爱育龄群众健康 · 掀起业务练兵热潮 · 图文：代写作业也是诚信打折 · 多举措提升服务质效 · “两个责任”抓落实 · 路灯改造除隐患 · 开启患者绿色通道 · 赋权“紧急查看”是社会治理创新 · 助力灾后重建 · 为民服务获点赞 · 精准扶贫办实事 · 点亮微心愿 税校同心圆 · 厕所革命并非厕所多功能 10 评论 2016.9.5 星期一 荆门市地税局 为民服务获点赞 湖北日报讯 近日，荆门市地税局办公楼前迎来了一群特殊的“客人”，他们在铿锵的锣鼓声中，将一面印着“心系百姓 敢于担当”的锦旗送到了该局相关负责人的手上，代表荆门市金色华府小区169户业主感谢该局帮助解决了困扰他们多年的房产证办证问题，其中一位70多岁的业主代表还现场朗诵了自己撰写的感谢诗，感激之情溢于言表。

据了解，金色华府小区因开发商濒临破产、法定代表人失联、拖欠税款等历史原因，导致该小区多户业主未能取得销售不动产发票而无法缴纳契税和办理房产证，合法权益受到了侵害。为解决实际问题，妥善化解社会矛盾，该局综合考虑各方因素，根据国家有关政策，多次召开专题会议，设立维权办公室，加强与各相关部门沟通协调，并提请市政府批准，让该小区的业主在缴纳契税时不再受销售不动产发票限制，为顺利办证开通了“绿色通道”。 （张恺）





