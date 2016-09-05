查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·完善机制是为了解决问题 ·城镇化“注水”需要精细制度应对 ·自助办税终端投入使用 ·“六个坚持”构建新格局 ·关爱育龄群众健康 ·掀起业务练兵热潮 ·图文：代写作业也是诚信打折 ·多举措提升服务质效 ·“两个责任”抓落实 ·路灯改造除隐患 ·开启患者绿色通道 ·赋权“紧急查看”是社会治理创新 ·助力灾后重建 ·为民服务获点赞 ·精准扶贫办实事 ·点亮微心愿 税校同心圆 ·厕所革命并非厕所多功能 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 完善机制是为了解决问题 · 城镇化“注水”需要精细制度应对 · 自助办税终端投入使用 · “六个坚持”构建新格局 · 关爱育龄群众健康 · 掀起业务练兵热潮 · 图文：代写作业也是诚信打折 · 多举措提升服务质效 · “两个责任”抓落实 · 路灯改造除隐患 · 开启患者绿色通道 · 赋权“紧急查看”是社会治理创新 · 助力灾后重建 · 为民服务获点赞 · 精准扶贫办实事 · 点亮微心愿 税校同心圆 · 厕所革命并非厕所多功能 10 评论 2016.9.5 星期一 沙洋县地税局 助力灾后重建 湖北日报讯 今年7月，沙洋县遭受强暴雨袭击，该县地税局多项措施助力纳税人灾后重建家园。

一是服务先行。水灾过后，该局梳理灾后重建税收优惠政策，简化财产损失申报、减免税申请等流程，通过面对面宣传、大厅电子屏、短信、QQ群、微信等方式，帮助纳税人运用税收优惠政策渡过难关。

二是实地帮扶。深入经济开发区、房地产企业、县直企业，实地调查核实纳税人受灾信息和捐赠信息。对符合减免条件的企业办理减免税核准审批；对已经核准的财产损失，现场办理申报备案，确保各项税收优惠措施落到实处。

三是政策引导。对受灾企业实行急事急办、特事特办、减免税一站式通道，全力将税收优惠政策落到实处。截至目前，已对符合条件的12户受灾企业办理了减免税审批，共减免城镇土地使用税123.75万元，房产税76.61万元。 （金成海）





