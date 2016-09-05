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·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
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10
评论
2016.9.5 星期一
沙洋县地税局
助力灾后重建
湖北日报讯 今年7月，沙洋县遭受强暴雨袭击，该县地税局多项措施助力纳税人灾后重建家园。
一是服务先行。水灾过后，该局梳理灾后重建税收优惠政策，简化财产损失申报、减免税申请等流程，通过面对面宣传、大厅电子屏、短信、QQ群、微信等方式，帮助纳税人运用税收优惠政策渡过难关。
二是实地帮扶。深入经济开发区、房地产企业、县直企业，实地调查核实纳税人受灾信息和捐赠信息。对符合减免条件的企业办理减免税核准审批；对已经核准的财产损失，现场办理申报备案，确保各项税收优惠措施落到实处。
三是政策引导。对受灾企业实行急事急办、特事特办、减免税一站式通道，全力将税收优惠政策落到实处。截至目前，已对符合条件的12户受灾企业办理了减免税审批，共减免城镇土地使用税123.75万元，房产税76.61万元。 （金成海）