完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第10版 评论
·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
湖北日报电子版
----  
 
10 评论 2016.9.5 星期一
沙洋县地税局
助力灾后重建
    湖北日报讯 今年7月，沙洋县遭受强暴雨袭击，该县地税局多项措施助力纳税人灾后重建家园。
    一是服务先行。水灾过后，该局梳理灾后重建税收优惠政策，简化财产损失申报、减免税申请等流程，通过面对面宣传、大厅电子屏、短信、QQ群、微信等方式，帮助纳税人运用税收优惠政策渡过难关。
    二是实地帮扶。深入经济开发区、房地产企业、县直企业，实地调查核实纳税人受灾信息和捐赠信息。对符合减免条件的企业办理减免税核准审批；对已经核准的财产损失，现场办理申报备案，确保各项税收优惠措施落到实处。
    三是政策引导。对受灾企业实行急事急办、特事特办、减免税一站式通道，全力将税收优惠政策落到实处。截至目前，已对符合条件的12户受灾企业办理了减免税审批，共减免城镇土地使用税123.75万元，房产税76.61万元。 （金成海）


   
　