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8月30日，广州市法制办就《广州市公共安全视频系统管理规定（修订草案）》公开征求意见。为了给发生突发状况（如小孩、老人走失，重要财物丢失等）的个人提供线索，草案增设了“紧急查看权”。今后市民因人身、财产等权利遭受侵害，情况紧急的，或将可先行查看系统相关信息。（9月4日《信息时报》）

在现代信息社会，公共安全视频系统已是一种公共基础设施。若是由公安机关等部门直接负责管理的视频系统，民众因特定事由申请查阅并无障碍，有《政府信息公开条例》相关规定可资援用。但还有相当一部分视频系统是企事业单位直接使用、管理的。比如《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》规定旅馆、网吧等12类场所必须安装摄像头。要是民众要求直接查阅，在此前就可能遭遇模棱两可、比较随意的对待。比如在网吧丢失手机，网吧老板既可能秉持对顾客负责的态度，同意调阅监控；但也不排除基于多一事不如少一事的心理，不予理会。

还有一种拒绝调阅情形，就是有些地方规定监控信息不向个人开放，遂怕提供查阅后承担违规责任。《北京市公共安全图像信息系统管理办法》第14条就规定：“与图像信息监看工作无关的人员不得擅自进入监看场所。留存的图像信息除按照本办法的规定使用外，任何人不得擅自查阅……”今年1月河南电视台曾报道：市民常某在农行郑州大学南路支行取钱掉落1万元，银行不让他查监控，表示按规定监控调阅只对司法机关开放。而因是遗失并非失窃，报警之后派出所也不介入，常某无计可施。《广州市公共安全视频系统管理规定（修订草案）》明确赋权民众“紧急查看”，要求相关单位得积极配合。其实，这些单位的视频系统，是基于公共安全的需要依法强制安装的，所采集的信息属于公共资源，同时这些单位的视频系统也必须接受公安机关的业务指导和监督管理。那么，这些视频系统采集的信息，也就应作为政府信息的延伸，而赋予民众“紧急查看权”，就是一种公共服务的提供。换个角度来看，则是公安机关把对民众查阅申请的审批权限，委托、下放给了相关单位。这是一种切合实际的社会治理的创新，便于民众紧急状况下的权益止损，避免因为繁文缛节缓不济急，导致民众损失无法挽回，造成不必要的社会资源浪费。赋权民众“紧急查看”，也值得其他地方借鉴和推广。

当然，有权利，相对应也就有义务。民众也得基于正当目的申请查看监控，而不能以紧急止损之名暗度陈仓。所以，除了“不得复制和调取”的限制条件和得履行身份登记的前置手续，对于不当查阅行为，也得设置罚则，以免“紧急查看权”被滥用的情况出现。





