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·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
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·关爱育龄群众健康
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·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
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·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
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10
评论
2016.9.5 星期一
石首市新厂镇卫生院
开启患者绿色通道
湖北日报讯 为了解决精准扶贫患者实际困难，从7月1日起，石首市新厂镇卫生院党支部决定，到新厂卫生院因病住院的本镇精准扶贫对象，其住院费用的自费部分全免。
为切实开展“两学一做”学习教育，该院党支部出台一项针对精准扶贫对象的具体帮扶措施：对全镇精准扶贫对象，且具备特困、低保、五保、孤儿、优抚身份，因病住院患者，其住院费用在新农合补偿、民政救助之后的自费部分，予以全免。新厂卫生院“三万”工作联系新厂镇六腰垱村，该院全体党员结对帮扶精准扶贫对象33户，精准扶贫对象中因病到卫生院住院，住院费用经新农合补偿后的自费部分，也予以全免。
此外，该院党支部将这一措施惠及新厂镇福利院的43名孤寡老人。措施实施两个月来，已经有51名符合条件的贫困、孤寡对象受惠，减免金额近5000元，为贫困患者就医解决“最后一公里问题”保驾护航。
（谭进尧）