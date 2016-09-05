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为切实开展“两学一做”学习教育，该院党支部出台一项针对精准扶贫对象的具体帮扶措施：对全镇精准扶贫对象，且具备特困、低保、五保、孤儿、优抚身份，因病住院患者，其住院费用在新农合补偿、民政救助之后的自费部分，予以全免。新厂卫生院“三万”工作联系新厂镇六腰垱村，该院全体党员结对帮扶精准扶贫对象33户，精准扶贫对象中因病到卫生院住院，住院费用经新农合补偿后的自费部分，也予以全免。

此外，该院党支部将这一措施惠及新厂镇福利院的43名孤寡老人。措施实施两个月来，已经有51名符合条件的贫困、孤寡对象受惠，减免金额近5000元，为贫困患者就医解决“最后一公里问题”保驾护航。

（谭进尧）





