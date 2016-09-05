完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
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·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
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10 评论 2016.9.5 星期一
石首市新厂镇卫生院
开启患者绿色通道
    湖北日报讯 为了解决精准扶贫患者实际困难，从7月1日起，石首市新厂镇卫生院党支部决定，到新厂卫生院因病住院的本镇精准扶贫对象，其住院费用的自费部分全免。
    为切实开展“两学一做”学习教育，该院党支部出台一项针对精准扶贫对象的具体帮扶措施：对全镇精准扶贫对象，且具备特困、低保、五保、孤儿、优抚身份，因病住院患者，其住院费用在新农合补偿、民政救助之后的自费部分，予以全免。新厂卫生院“三万”工作联系新厂镇六腰垱村，该院全体党员结对帮扶精准扶贫对象33户，精准扶贫对象中因病到卫生院住院，住院费用经新农合补偿后的自费部分，也予以全免。
    此外，该院党支部将这一措施惠及新厂镇福利院的43名孤寡老人。措施实施两个月来，已经有51名符合条件的贫困、孤寡对象受惠，减免金额近5000元，为贫困患者就医解决“最后一公里问题”保驾护航。
（谭进尧）


   
　