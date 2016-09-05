完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第10版 评论
·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
湖北日报电子版
----  
 
10 评论 2016.9.5 星期一
当阳市供电公司
路灯改造除隐患
    湖北日报讯 8月23日晚，当阳车站路及锦屏大道184盏路灯全线准时亮灯，当阳市供电公司圆满完成该路段老旧路灯改造工作，彻底消除了该路段的安全隐患，照亮了居民的出行路。
    路灯是城市的眼睛。今年以来，为配合市政建设，该公司结合城区老旧路灯的改造需求，将该路段两侧路灯纳入了今年的路灯改造范围，共新装路灯184盏，新建电缆线路9740米，安装50kVA路灯专变2台，路灯控制箱5台，拆除旧路灯150根。
    为了尽快完成改造，该公司从物资调配、人员分工、施工时间等方面入手，制定了详细的改造方案。施工人员以坚强的毅力，战高温、斗酷暑，克服施工时间紧、工作强度大、行人车流量大等实际困难，连续一个多星期，每天从早上四点钟到晚上八点，所有职工任劳任怨，高效率高质量完成路灯安装工作，用辛勤的汗水扮靓了城市的夜空。 （徐家睿 柳岸）


   
　