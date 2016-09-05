查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·完善机制是为了解决问题 ·城镇化“注水”需要精细制度应对 ·自助办税终端投入使用 ·“六个坚持”构建新格局 ·关爱育龄群众健康 ·掀起业务练兵热潮 ·图文：代写作业也是诚信打折 ·多举措提升服务质效 ·“两个责任”抓落实 ·路灯改造除隐患 ·开启患者绿色通道 ·赋权“紧急查看”是社会治理创新 ·助力灾后重建 ·为民服务获点赞 ·精准扶贫办实事 ·点亮微心愿 税校同心圆 ·厕所革命并非厕所多功能 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 完善机制是为了解决问题 · 城镇化“注水”需要精细制度应对 · 自助办税终端投入使用 · “六个坚持”构建新格局 · 关爱育龄群众健康 · 掀起业务练兵热潮 · 图文：代写作业也是诚信打折 · 多举措提升服务质效 · “两个责任”抓落实 · 路灯改造除隐患 · 开启患者绿色通道 · 赋权“紧急查看”是社会治理创新 · 助力灾后重建 · 为民服务获点赞 · 精准扶贫办实事 · 点亮微心愿 税校同心圆 · 厕所革命并非厕所多功能 10 评论 2016.9.5 星期一 当阳市供电公司 路灯改造除隐患 湖北日报讯 8月23日晚，当阳车站路及锦屏大道184盏路灯全线准时亮灯，当阳市供电公司圆满完成该路段老旧路灯改造工作，彻底消除了该路段的安全隐患，照亮了居民的出行路。

路灯是城市的眼睛。今年以来，为配合市政建设，该公司结合城区老旧路灯的改造需求，将该路段两侧路灯纳入了今年的路灯改造范围，共新装路灯184盏，新建电缆线路9740米，安装50kVA路灯专变2台，路灯控制箱5台，拆除旧路灯150根。

为了尽快完成改造，该公司从物资调配、人员分工、施工时间等方面入手，制定了详细的改造方案。施工人员以坚强的毅力，战高温、斗酷暑，克服施工时间紧、工作强度大、行人车流量大等实际困难，连续一个多星期，每天从早上四点钟到晚上八点，所有职工任劳任怨，高效率高质量完成路灯安装工作，用辛勤的汗水扮靓了城市的夜空。 （徐家睿 柳岸）





