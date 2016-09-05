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·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
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·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
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·精准扶贫办实事
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10
评论
2016.9.5 星期一
当阳市供电公司
路灯改造除隐患
湖北日报讯 8月23日晚，当阳车站路及锦屏大道184盏路灯全线准时亮灯，当阳市供电公司圆满完成该路段老旧路灯改造工作，彻底消除了该路段的安全隐患，照亮了居民的出行路。
路灯是城市的眼睛。今年以来，为配合市政建设，该公司结合城区老旧路灯的改造需求，将该路段两侧路灯纳入了今年的路灯改造范围，共新装路灯184盏，新建电缆线路9740米，安装50kVA路灯专变2台，路灯控制箱5台，拆除旧路灯150根。
为了尽快完成改造，该公司从物资调配、人员分工、施工时间等方面入手，制定了详细的改造方案。施工人员以坚强的毅力，战高温、斗酷暑，克服施工时间紧、工作强度大、行人车流量大等实际困难，连续一个多星期，每天从早上四点钟到晚上八点，所有职工任劳任怨，高效率高质量完成路灯安装工作，用辛勤的汗水扮靓了城市的夜空。 （徐家睿 柳岸）