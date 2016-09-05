查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 评论
·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 评论
第11版 : 经济纵横
第12版 : 文化新闻
第13版 : 三农观察
第14版 : 武汉观察
第15版 : 民生关注 体育
第16版 : 专题
第2版 : 聚焦G20
第3版 : 聚焦G20
第4版 : 聚焦G20
第5版 : 聚焦G20
第6版 : 时政要闻
第7版 : 时事
第8版 : 特别报道
第9版 : 特别报道
·
完善机制是为了解决问题
·
城镇化“注水”需要精细制度应对
·
自助办税终端投入使用
·
“六个坚持”构建新格局
·
关爱育龄群众健康
·
掀起业务练兵热潮
·
图文：代写作业也是诚信打折
·
多举措提升服务质效
·
“两个责任”抓落实
·
路灯改造除隐患
·
开启患者绿色通道
·
赋权“紧急查看”是社会治理创新
·
助力灾后重建
·
为民服务获点赞
·
精准扶贫办实事
·
点亮微心愿 税校同心圆
·
厕所革命并非厕所多功能
10
评论
2016.9.5 星期一
房县地税局
“两个责任”抓落实
湖北日报讯 近日，房县地税局两名同志因在工作时间从事与工作无关的事情被通报，受到了相应的经济处罚，当事人及所在单位负责人相继在全体职工大会上作深刻检讨。
今年以来，房县地税局加大了对“两个责任”落实情况的督查力度，形成了“一把手”负总责、分管领导各负其责，班子成员齐抓共管、纪检组协调督查的“两个责任”的落实体系。该局定期召开党组会，专题安排部署“两个责任”落实工作。为确保“两个责任”上肩上手，该局印发了“两个责任”落实清单，对落实情况实行台账管理，对责任清单每项工作任务实行“销号”，确保所有责任挂在嘴上、抓在手上、放在心上，落实在行动上。
今年，该局共开展警示谈话5人次，下发《督查通报》9期，点名通报42人次，全系统行业风气持续改善。
（邓志勇 黄亮）