完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
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·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
湖北日报电子版
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10 评论 2016.9.5 星期一
房县地税局
“两个责任”抓落实
    湖北日报讯 近日，房县地税局两名同志因在工作时间从事与工作无关的事情被通报，受到了相应的经济处罚，当事人及所在单位负责人相继在全体职工大会上作深刻检讨。
    今年以来，房县地税局加大了对“两个责任”落实情况的督查力度，形成了“一把手”负总责、分管领导各负其责，班子成员齐抓共管、纪检组协调督查的“两个责任”的落实体系。该局定期召开党组会，专题安排部署“两个责任”落实工作。为确保“两个责任”上肩上手，该局印发了“两个责任”落实清单，对落实情况实行台账管理，对责任清单每项工作任务实行“销号”，确保所有责任挂在嘴上、抓在手上、放在心上，落实在行动上。
    今年，该局共开展警示谈话5人次，下发《督查通报》9期，点名通报42人次，全系统行业风气持续改善。
（邓志勇 黄亮）


   
　