查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·完善机制是为了解决问题 ·城镇化“注水”需要精细制度应对 ·自助办税终端投入使用 ·“六个坚持”构建新格局 ·关爱育龄群众健康 ·掀起业务练兵热潮 ·图文：代写作业也是诚信打折 ·多举措提升服务质效 ·“两个责任”抓落实 ·路灯改造除隐患 ·开启患者绿色通道 ·赋权“紧急查看”是社会治理创新 ·助力灾后重建 ·为民服务获点赞 ·精准扶贫办实事 ·点亮微心愿 税校同心圆 ·厕所革命并非厕所多功能 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 完善机制是为了解决问题 · 城镇化“注水”需要精细制度应对 · 自助办税终端投入使用 · “六个坚持”构建新格局 · 关爱育龄群众健康 · 掀起业务练兵热潮 · 图文：代写作业也是诚信打折 · 多举措提升服务质效 · “两个责任”抓落实 · 路灯改造除隐患 · 开启患者绿色通道 · 赋权“紧急查看”是社会治理创新 · 助力灾后重建 · 为民服务获点赞 · 精准扶贫办实事 · 点亮微心愿 税校同心圆 · 厕所革命并非厕所多功能 10 评论 2016.9.5 星期一 房县地税局 “两个责任”抓落实 湖北日报讯 近日，房县地税局两名同志因在工作时间从事与工作无关的事情被通报，受到了相应的经济处罚，当事人及所在单位负责人相继在全体职工大会上作深刻检讨。

今年以来，房县地税局加大了对“两个责任”落实情况的督查力度，形成了“一把手”负总责、分管领导各负其责，班子成员齐抓共管、纪检组协调督查的“两个责任”的落实体系。该局定期召开党组会，专题安排部署“两个责任”落实工作。为确保“两个责任”上肩上手，该局印发了“两个责任”落实清单，对落实情况实行台账管理，对责任清单每项工作任务实行“销号”，确保所有责任挂在嘴上、抓在手上、放在心上，落实在行动上。

今年，该局共开展警示谈话5人次，下发《督查通报》9期，点名通报42人次，全系统行业风气持续改善。

（邓志勇 黄亮）





