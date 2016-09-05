完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
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·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
湖北日报电子版
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10 评论 2016.9.5 星期一
黄石市地税局、国税局
多举措提升服务质效
    湖北日报讯 今年以来，黄石市地税局、国税局多举措深化国税、地税合作，以实际行动回应纳税人关切，切实提高纳税服务质效。
    互派互驻联合办税。该市国税、地税通过在全市各个城区办税服务厅开展互设窗口、互驻办税服务厅和共驻政务服务中心，建立联合办税服务新模式。还即将共同进驻黄金山开发区行政服务中心。在互驻厅点中，国税、地税人员共同疏导纳税人，解决纳税人的疑难，实现“1+1>2”的服务效能。
    整合资源 协同共建。该市国税、地税双方充分整合现有资源，共建铁山办税厅，在全省率先实现“8+8”试点共建办税服务厅新模式。双方建立联席会制度，制定《铁山区国地税联合办税服务厅管理办法》，按照办税环境、业务流程、岗位职责、绩效考评、平台运行、人员管理、培训宣传的“七统一”要求，实行“一窗受理、内部流转、一站办结”，实现“来到一个窗，办理两家事”。 （江磊 卢华）


   
　