查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·完善机制是为了解决问题 ·城镇化“注水”需要精细制度应对 ·自助办税终端投入使用 ·“六个坚持”构建新格局 ·关爱育龄群众健康 ·掀起业务练兵热潮 ·图文：代写作业也是诚信打折 ·多举措提升服务质效 ·“两个责任”抓落实 ·路灯改造除隐患 ·开启患者绿色通道 ·赋权“紧急查看”是社会治理创新 ·助力灾后重建 ·为民服务获点赞 ·精准扶贫办实事 ·点亮微心愿 税校同心圆 ·厕所革命并非厕所多功能 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 完善机制是为了解决问题 · 城镇化“注水”需要精细制度应对 · 自助办税终端投入使用 · “六个坚持”构建新格局 · 关爱育龄群众健康 · 掀起业务练兵热潮 · 图文：代写作业也是诚信打折 · 多举措提升服务质效 · “两个责任”抓落实 · 路灯改造除隐患 · 开启患者绿色通道 · 赋权“紧急查看”是社会治理创新 · 助力灾后重建 · 为民服务获点赞 · 精准扶贫办实事 · 点亮微心愿 税校同心圆 · 厕所革命并非厕所多功能 10 评论 2016.9.5 星期一 黄石市地税局、国税局 多举措提升服务质效 湖北日报讯 今年以来，黄石市地税局、国税局多举措深化国税、地税合作，以实际行动回应纳税人关切，切实提高纳税服务质效。

互派互驻联合办税。该市国税、地税通过在全市各个城区办税服务厅开展互设窗口、互驻办税服务厅和共驻政务服务中心，建立联合办税服务新模式。还即将共同进驻黄金山开发区行政服务中心。在互驻厅点中，国税、地税人员共同疏导纳税人，解决纳税人的疑难，实现“1+1>2”的服务效能。

整合资源 协同共建。该市国税、地税双方充分整合现有资源，共建铁山办税厅，在全省率先实现“8+8”试点共建办税服务厅新模式。双方建立联席会制度，制定《铁山区国地税联合办税服务厅管理办法》，按照办税环境、业务流程、岗位职责、绩效考评、平台运行、人员管理、培训宣传的“七统一”要求，实行“一窗受理、内部流转、一站办结”，实现“来到一个窗，办理两家事”。 （江磊 卢华）





