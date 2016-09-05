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·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
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图文：代写作业也是诚信打折
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多举措提升服务质效
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“两个责任”抓落实
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路灯改造除隐患
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开启患者绿色通道
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助力灾后重建
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点亮微心愿 税校同心圆
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厕所革命并非厕所多功能
10
评论
2016.9.5 星期一
黄石市地税局、国税局
多举措提升服务质效
湖北日报讯 今年以来，黄石市地税局、国税局多举措深化国税、地税合作，以实际行动回应纳税人关切，切实提高纳税服务质效。
互派互驻联合办税。该市国税、地税通过在全市各个城区办税服务厅开展互设窗口、互驻办税服务厅和共驻政务服务中心，建立联合办税服务新模式。还即将共同进驻黄金山开发区行政服务中心。在互驻厅点中，国税、地税人员共同疏导纳税人，解决纳税人的疑难，实现“1+1>2”的服务效能。
整合资源 协同共建。该市国税、地税双方充分整合现有资源，共建铁山办税厅，在全省率先实现“8+8”试点共建办税服务厅新模式。双方建立联席会制度，制定《铁山区国地税联合办税服务厅管理办法》，按照办税环境、业务流程、岗位职责、绩效考评、平台运行、人员管理、培训宣传的“七统一”要求，实行“一窗受理、内部流转、一站办结”，实现“来到一个窗，办理两家事”。 （江磊 卢华）