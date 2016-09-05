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·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
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·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
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10
评论
2016.9.5 星期一
图文：代写作业也是诚信打折
湖北日报讯 媒体调查发现，网上代写作业在这个暑假着实“火”了一把。下至小学、上至大学，每个年龄段都有代写作业的需求。代写作业的枪手甚至实现团队化作业。（9月4日《北京青年报》）
布置和完成暑假作业，目的是温故知新、精进学业。代写作业既让初衷变了味，也让诚信打了折，本身就是一种学品、人品上的“不及格”。学校和家庭应加强品德教育，有关部门也应加强监管，对类似明显违背公序良俗，或涉嫌违法违规的代写行为依法进行干预。
（文/李思辉）■时事绘
漫画/王铎