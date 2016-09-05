完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
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·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
湖北日报电子版
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10 评论 2016.9.5 星期一
图文：代写作业也是诚信打折
    湖北日报讯 媒体调查发现，网上代写作业在这个暑假着实“火”了一把。下至小学、上至大学，每个年龄段都有代写作业的需求。代写作业的枪手甚至实现团队化作业。（9月4日《北京青年报》）
    布置和完成暑假作业，目的是温故知新、精进学业。代写作业既让初衷变了味，也让诚信打了折，本身就是一种学品、人品上的“不及格”。学校和家庭应加强品德教育，有关部门也应加强监管，对类似明显违背公序良俗，或涉嫌违法违规的代写行为依法进行干预。 
（文/李思辉）■时事绘
漫画/王铎


   
　