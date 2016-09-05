查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·完善机制是为了解决问题 ·城镇化“注水”需要精细制度应对 ·自助办税终端投入使用 ·“六个坚持”构建新格局 ·关爱育龄群众健康 ·掀起业务练兵热潮 ·图文：代写作业也是诚信打折 ·多举措提升服务质效 ·“两个责任”抓落实 ·路灯改造除隐患 ·开启患者绿色通道 ·赋权“紧急查看”是社会治理创新 ·助力灾后重建 ·为民服务获点赞 ·精准扶贫办实事 ·点亮微心愿 税校同心圆 ·厕所革命并非厕所多功能 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 完善机制是为了解决问题 · 城镇化“注水”需要精细制度应对 · 自助办税终端投入使用 · “六个坚持”构建新格局 · 关爱育龄群众健康 · 掀起业务练兵热潮 · 图文：代写作业也是诚信打折 · 多举措提升服务质效 · “两个责任”抓落实 · 路灯改造除隐患 · 开启患者绿色通道 · 赋权“紧急查看”是社会治理创新 · 助力灾后重建 · 为民服务获点赞 · 精准扶贫办实事 · 点亮微心愿 税校同心圆 · 厕所革命并非厕所多功能 10 评论 2016.9.5 星期一 图文：代写作业也是诚信打折 湖北日报讯 媒体调查发现，网上代写作业在这个暑假着实“火”了一把。下至小学、上至大学，每个年龄段都有代写作业的需求。代写作业的枪手甚至实现团队化作业。（9月4日《北京青年报》）

布置和完成暑假作业，目的是温故知新、精进学业。代写作业既让初衷变了味，也让诚信打了折，本身就是一种学品、人品上的“不及格”。学校和家庭应加强品德教育，有关部门也应加强监管，对类似明显违背公序良俗，或涉嫌违法违规的代写行为依法进行干预。

（文/李思辉）■时事绘

漫画/王铎





