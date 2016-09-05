查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·完善机制是为了解决问题 ·城镇化“注水”需要精细制度应对 ·自助办税终端投入使用 ·“六个坚持”构建新格局 ·关爱育龄群众健康 ·掀起业务练兵热潮 ·图文：代写作业也是诚信打折 ·多举措提升服务质效 ·“两个责任”抓落实 ·路灯改造除隐患 ·开启患者绿色通道 ·赋权“紧急查看”是社会治理创新 ·助力灾后重建 ·为民服务获点赞 ·精准扶贫办实事 ·点亮微心愿 税校同心圆 ·厕所革命并非厕所多功能 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 完善机制是为了解决问题 · 城镇化“注水”需要精细制度应对 · 自助办税终端投入使用 · “六个坚持”构建新格局 · 关爱育龄群众健康 · 掀起业务练兵热潮 · 图文：代写作业也是诚信打折 · 多举措提升服务质效 · “两个责任”抓落实 · 路灯改造除隐患 · 开启患者绿色通道 · 赋权“紧急查看”是社会治理创新 · 助力灾后重建 · 为民服务获点赞 · 精准扶贫办实事 · 点亮微心愿 税校同心圆 · 厕所革命并非厕所多功能 10 评论 2016.9.5 星期一 武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局 掀起业务练兵热潮 湖北日报讯 今年5月以来，武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局深入开展全员业务大练兵。期间，武经开区地税、汉南区地税班子成员率先垂范掀起学习热潮。

一是围绕分管业务针对学。按照“干什么、学什么”的原则，除学习通用知识、行政管理知识外，还重点围绕各自分管的业务范围开展有针对性地学习。二是紧扣重点工作结合学。注重将学习内容与所分管的重点工作紧密结合，达到以学习促进实践的目的。三是运用考试系统高效学。该局编写了2500余道练习题录入培训考试系统，班子成员在学习之余通过系统进行练习和模拟考试，以练促学，以考促学。

8月17日，两区局组织了党组班子成员专场考试，考试平均分达到90分以上。在班子成员的示范作用下，其他干部也组织开展了认真扎实的练兵活动，并在两区局组织的考试中取得了优异成绩，促进了全局工作的开展。

（文瀑 熊莉君）





