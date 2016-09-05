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·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
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10
评论
2016.9.5 星期一
武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局
掀起业务练兵热潮
湖北日报讯 今年5月以来，武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局深入开展全员业务大练兵。期间，武经开区地税、汉南区地税班子成员率先垂范掀起学习热潮。
一是围绕分管业务针对学。按照“干什么、学什么”的原则，除学习通用知识、行政管理知识外，还重点围绕各自分管的业务范围开展有针对性地学习。二是紧扣重点工作结合学。注重将学习内容与所分管的重点工作紧密结合，达到以学习促进实践的目的。三是运用考试系统高效学。该局编写了2500余道练习题录入培训考试系统，班子成员在学习之余通过系统进行练习和模拟考试，以练促学，以考促学。
8月17日，两区局组织了党组班子成员专场考试，考试平均分达到90分以上。在班子成员的示范作用下，其他干部也组织开展了认真扎实的练兵活动，并在两区局组织的考试中取得了优异成绩，促进了全局工作的开展。
（文瀑 熊莉君）