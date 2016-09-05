完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
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·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
湖北日报电子版
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10 评论 2016.9.5 星期一
武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局
掀起业务练兵热潮
    湖北日报讯 今年5月以来，武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局深入开展全员业务大练兵。期间，武经开区地税、汉南区地税班子成员率先垂范掀起学习热潮。
    一是围绕分管业务针对学。按照“干什么、学什么”的原则，除学习通用知识、行政管理知识外，还重点围绕各自分管的业务范围开展有针对性地学习。二是紧扣重点工作结合学。注重将学习内容与所分管的重点工作紧密结合，达到以学习促进实践的目的。三是运用考试系统高效学。该局编写了2500余道练习题录入培训考试系统，班子成员在学习之余通过系统进行练习和模拟考试，以练促学，以考促学。
    8月17日，两区局组织了党组班子成员专场考试，考试平均分达到90分以上。在班子成员的示范作用下，其他干部也组织开展了认真扎实的练兵活动，并在两区局组织的考试中取得了优异成绩，促进了全局工作的开展。
（文瀑 熊莉君）


   
　