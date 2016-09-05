查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·完善机制是为了解决问题 ·城镇化“注水”需要精细制度应对 ·自助办税终端投入使用 ·“六个坚持”构建新格局 ·关爱育龄群众健康 ·掀起业务练兵热潮 ·图文：代写作业也是诚信打折 ·多举措提升服务质效 ·“两个责任”抓落实 ·路灯改造除隐患 ·开启患者绿色通道 ·赋权“紧急查看”是社会治理创新 ·助力灾后重建 ·为民服务获点赞 ·精准扶贫办实事 ·点亮微心愿 税校同心圆 ·厕所革命并非厕所多功能 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 完善机制是为了解决问题 · 城镇化“注水”需要精细制度应对 · 自助办税终端投入使用 · “六个坚持”构建新格局 · 关爱育龄群众健康 · 掀起业务练兵热潮 · 图文：代写作业也是诚信打折 · 多举措提升服务质效 · “两个责任”抓落实 · 路灯改造除隐患 · 开启患者绿色通道 · 赋权“紧急查看”是社会治理创新 · 助力灾后重建 · 为民服务获点赞 · 精准扶贫办实事 · 点亮微心愿 税校同心圆 · 厕所革命并非厕所多功能 10 评论 2016.9.5 星期一 咸丰县卫计局 关爱育龄群众健康 湖北日报讯 面对国家实施全面两孩生育政策，如何为育龄群众提供更加贴心细致的服务？今年以来，咸丰县以“心系基层、服务百姓”为主线，切实将计划生育工作从管理型向服务型转变，保护育龄群众的身心健康。

咸丰县总人口39.6万人，其中已婚育龄妇女8.2万人。该县逐步探索建起以县妇幼保健计划生育服务中心为龙头，乡镇服务站为支点，村级服务室为具体落脚点的技术服务网络；县财政每年足额预算计生优质技术服务专项经费150余万元，用于免费计生技术服务、生殖健康检查服务和免费避孕药具服务；县卫计部门把药具监管融合到卫计执法检查。

同时，大力推广使用免费避孕药具，在全县范围内设立了 538 个免费药具发放点，实现“一乡一柜”“一村两箱”网点建设全覆盖。今年3月，咸丰县被省卫计委通报表彰为全省计划生育药具工作示范县。 （陈友兵 高绪萍）





