完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
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·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
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10 评论 2016.9.5 星期一
咸丰县卫计局
关爱育龄群众健康
    湖北日报讯 面对国家实施全面两孩生育政策，如何为育龄群众提供更加贴心细致的服务？今年以来，咸丰县以“心系基层、服务百姓”为主线，切实将计划生育工作从管理型向服务型转变，保护育龄群众的身心健康。
    咸丰县总人口39.6万人，其中已婚育龄妇女8.2万人。该县逐步探索建起以县妇幼保健计划生育服务中心为龙头，乡镇服务站为支点，村级服务室为具体落脚点的技术服务网络；县财政每年足额预算计生优质技术服务专项经费150余万元，用于免费计生技术服务、生殖健康检查服务和免费避孕药具服务；县卫计部门把药具监管融合到卫计执法检查。
    同时，大力推广使用免费避孕药具，在全县范围内设立了 538　个免费药具发放点，实现“一乡一柜”“一村两箱”网点建设全覆盖。今年3月，咸丰县被省卫计委通报表彰为全省计划生育药具工作示范县。 （陈友兵 高绪萍）


   
　