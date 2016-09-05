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·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
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关爱育龄群众健康
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图文：代写作业也是诚信打折
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多举措提升服务质效
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“两个责任”抓落实
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路灯改造除隐患
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开启患者绿色通道
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助力灾后重建
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点亮微心愿 税校同心圆
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厕所革命并非厕所多功能
10
评论
2016.9.5 星期一
咸丰县卫计局
关爱育龄群众健康
湖北日报讯 面对国家实施全面两孩生育政策，如何为育龄群众提供更加贴心细致的服务？今年以来，咸丰县以“心系基层、服务百姓”为主线，切实将计划生育工作从管理型向服务型转变，保护育龄群众的身心健康。
咸丰县总人口39.6万人，其中已婚育龄妇女8.2万人。该县逐步探索建起以县妇幼保健计划生育服务中心为龙头，乡镇服务站为支点，村级服务室为具体落脚点的技术服务网络；县财政每年足额预算计生优质技术服务专项经费150余万元，用于免费计生技术服务、生殖健康检查服务和免费避孕药具服务；县卫计部门把药具监管融合到卫计执法检查。
同时，大力推广使用免费避孕药具，在全县范围内设立了 538 个免费药具发放点，实现“一乡一柜”“一村两箱”网点建设全覆盖。今年3月，咸丰县被省卫计委通报表彰为全省计划生育药具工作示范县。 （陈友兵 高绪萍）