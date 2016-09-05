查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·完善机制是为了解决问题 ·城镇化“注水”需要精细制度应对 ·自助办税终端投入使用 ·“六个坚持”构建新格局 ·关爱育龄群众健康 ·掀起业务练兵热潮 ·图文：代写作业也是诚信打折 ·多举措提升服务质效 ·“两个责任”抓落实 ·路灯改造除隐患 ·开启患者绿色通道 ·赋权“紧急查看”是社会治理创新 ·助力灾后重建 ·为民服务获点赞 ·精准扶贫办实事 ·点亮微心愿 税校同心圆 ·厕所革命并非厕所多功能 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 完善机制是为了解决问题 · 城镇化“注水”需要精细制度应对 · 自助办税终端投入使用 · “六个坚持”构建新格局 · 关爱育龄群众健康 · 掀起业务练兵热潮 · 图文：代写作业也是诚信打折 · 多举措提升服务质效 · “两个责任”抓落实 · 路灯改造除隐患 · 开启患者绿色通道 · 赋权“紧急查看”是社会治理创新 · 助力灾后重建 · 为民服务获点赞 · 精准扶贫办实事 · 点亮微心愿 税校同心圆 · 厕所革命并非厕所多功能 10 评论 2016.9.5 星期一 赤壁市地税局 “六个坚持”构建新格局 湖北日报讯 今年以来，赤壁市地税局党组认真学习贯彻关于全面从严治党“基础在全面，关键在严，要害在治”精神，以落实主体责任为抓手，强化担当、严格考核，以“六个坚持”构建全面从严治党新格局。

一是坚持把加强党的领导体现在税收工作的各个领域和各个环节；二是坚持问题导向，针对全面从严治党中的薄弱环节和突出问题，深入检查，坚决整改；三是坚持全面覆盖，既抓“关键少数”，又要着力将从严治党向广大党员延伸；四是坚持融合推进，将党建工作与党风廉政建设、机关管理、人事管理、业务管理、绩效管理相融合；五是坚持改革创新，在思想观念、体制机制、方式方法等方面创新，创造性地落实全面从严治党各项要求；六是坚持从严落实，从严从细明责履责，从严从实执纪问责，始终将主体责任扛在肩上，抓在手里，保证全面从严治党各项要求落地见效。 （周先智）





