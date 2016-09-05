完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
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·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
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10 评论 2016.9.5 星期一
赤壁市地税局
“六个坚持”构建新格局
    湖北日报讯 今年以来，赤壁市地税局党组认真学习贯彻关于全面从严治党“基础在全面，关键在严，要害在治”精神，以落实主体责任为抓手，强化担当、严格考核，以“六个坚持”构建全面从严治党新格局。
    一是坚持把加强党的领导体现在税收工作的各个领域和各个环节；二是坚持问题导向，针对全面从严治党中的薄弱环节和突出问题，深入检查，坚决整改；三是坚持全面覆盖，既抓“关键少数”，又要着力将从严治党向广大党员延伸；四是坚持融合推进，将党建工作与党风廉政建设、机关管理、人事管理、业务管理、绩效管理相融合；五是坚持改革创新，在思想观念、体制机制、方式方法等方面创新，创造性地落实全面从严治党各项要求；六是坚持从严落实，从严从细明责履责，从严从实执纪问责，始终将主体责任扛在肩上，抓在手里，保证全面从严治党各项要求落地见效。 （周先智）


   
　