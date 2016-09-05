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·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
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多举措提升服务质效
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路灯改造除隐患
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开启患者绿色通道
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厕所革命并非厕所多功能
10
评论
2016.9.5 星期一
赤壁市地税局
“六个坚持”构建新格局
湖北日报讯 今年以来，赤壁市地税局党组认真学习贯彻关于全面从严治党“基础在全面，关键在严，要害在治”精神，以落实主体责任为抓手，强化担当、严格考核，以“六个坚持”构建全面从严治党新格局。
一是坚持把加强党的领导体现在税收工作的各个领域和各个环节；二是坚持问题导向，针对全面从严治党中的薄弱环节和突出问题，深入检查，坚决整改；三是坚持全面覆盖，既抓“关键少数”，又要着力将从严治党向广大党员延伸；四是坚持融合推进，将党建工作与党风廉政建设、机关管理、人事管理、业务管理、绩效管理相融合；五是坚持改革创新，在思想观念、体制机制、方式方法等方面创新，创造性地落实全面从严治党各项要求；六是坚持从严落实，从严从细明责履责，从严从实执纪问责，始终将主体责任扛在肩上，抓在手里，保证全面从严治党各项要求落地见效。 （周先智）