查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·完善机制是为了解决问题 ·城镇化“注水”需要精细制度应对 ·自助办税终端投入使用 ·“六个坚持”构建新格局 ·关爱育龄群众健康 ·掀起业务练兵热潮 ·图文：代写作业也是诚信打折 ·多举措提升服务质效 ·“两个责任”抓落实 ·路灯改造除隐患 ·开启患者绿色通道 ·赋权“紧急查看”是社会治理创新 ·助力灾后重建 ·为民服务获点赞 ·精准扶贫办实事 ·点亮微心愿 税校同心圆 ·厕所革命并非厕所多功能 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 完善机制是为了解决问题 · 城镇化“注水”需要精细制度应对 · 自助办税终端投入使用 · “六个坚持”构建新格局 · 关爱育龄群众健康 · 掀起业务练兵热潮 · 图文：代写作业也是诚信打折 · 多举措提升服务质效 · “两个责任”抓落实 · 路灯改造除隐患 · 开启患者绿色通道 · 赋权“紧急查看”是社会治理创新 · 助力灾后重建 · 为民服务获点赞 · 精准扶贫办实事 · 点亮微心愿 税校同心圆 · 厕所革命并非厕所多功能 10 评论 2016.9.5 星期一 掇刀区国税局 自助办税终端投入使用 湖北日报讯 “只要身份证，就可在自助办税终端上轻松操作，方便快捷地领用认证发票了！”8月26日，掇刀区24小时自助办税服务终端在区国税局正式投入使用，来办税的人员高兴地说。

该局负责人刘继军介绍，为深入开展“便民办税春风行动”，切实为纳税人解决涉税难题，该局安装调试两台自助办税终端。一台可进行抄报税、发票认证，另一台可供纳税人自助领用发票，全天候为纳税人提供便捷服务。

该局专门设置自助办税辅导岗，专职引导、辅助纳税人开展自助办税，有效缓解纳税人排队难题，同时逐步分流办税服务厅窗口办税业务，受到纳税人欢迎。据统计，自动终端上线以来，已成功认证增值税发票238份，代开增值税专票34份，普通发票4份。 （周显凤 徐霁鸿 陈亮）





