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·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
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10
评论
2016.9.5 星期一
掇刀区国税局
自助办税终端投入使用
湖北日报讯 “只要身份证，就可在自助办税终端上轻松操作，方便快捷地领用认证发票了！”8月26日，掇刀区24小时自助办税服务终端在区国税局正式投入使用，来办税的人员高兴地说。
该局负责人刘继军介绍，为深入开展“便民办税春风行动”，切实为纳税人解决涉税难题，该局安装调试两台自助办税终端。一台可进行抄报税、发票认证，另一台可供纳税人自助领用发票，全天候为纳税人提供便捷服务。
该局专门设置自助办税辅导岗，专职引导、辅助纳税人开展自助办税，有效缓解纳税人排队难题，同时逐步分流办税服务厅窗口办税业务，受到纳税人欢迎。据统计，自动终端上线以来，已成功认证增值税发票238份，代开增值税专票34份，普通发票4份。 （周显凤 徐霁鸿 陈亮）