完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
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·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
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10 评论 2016.9.5 星期一
掇刀区国税局
自助办税终端投入使用
    湖北日报讯 “只要身份证，就可在自助办税终端上轻松操作，方便快捷地领用认证发票了！”8月26日，掇刀区24小时自助办税服务终端在区国税局正式投入使用，来办税的人员高兴地说。
    该局负责人刘继军介绍，为深入开展“便民办税春风行动”，切实为纳税人解决涉税难题，该局安装调试两台自助办税终端。一台可进行抄报税、发票认证，另一台可供纳税人自助领用发票，全天候为纳税人提供便捷服务。
    该局专门设置自助办税辅导岗，专职引导、辅助纳税人开展自助办税，有效缓解纳税人排队难题，同时逐步分流办税服务厅窗口办税业务，受到纳税人欢迎。据统计，自动终端上线以来，已成功认证增值税发票238份，代开增值税专票34份，普通发票4份。 （周显凤 徐霁鸿 陈亮）


   
　