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尽管中央三令五申，强调推进新型城镇化不能靠行政命令、搞运动式，但记者在一些地区采访发现，这些地方存在人为推高城镇化率数字的乱象，影响新型城镇化水平与质量持续提高。同时，还存在农民土地承包权、宅基地使用权等“三权”有偿退出渠道不畅，土地市场萎缩、配套政策滞后加剧融资难等问题，亟待加快试点改革，为城镇化建设注入新动力。（8月31日《经济参考报》）

城镇化如果被搞成注水工程、面子工程，显然不是真正意义上的城镇化，折射的是畸形政绩观。所谓城镇化率“注水”或大量市民“被市民化”，总结起来大致有这样两个途径：一是通过取消城镇户籍和非城镇户籍的户籍制度改革空当，把以往城中村、城区近郊农村人口划归城镇人口，做大当地城镇化率；二是通过大力县改区，把以前县里面郊区的农村人口整体划归市民，做大地方城镇化率，如此就能保证户籍人口城镇化率指标如期完成。通过这两种途径增加了地方城镇化率或农民转化市民的数字，但群众并没有因此真享受到市民化带来的利好。

问题是，一些地方为什么能轻而易举地实现这些虚假政绩？恐怕还是在何为城镇化，尤其是何为人的城镇化，以及面对户籍改革、行政区划调整等过程中出现的户籍转换等方面，还存在着许多明显的认定不足、制度规定不细，以及有关专项认定、核查和考核制度不精准，或执行不力等，于是带来了“自由操作”的空间，但又很难被有效问责。

要想堵上城镇化率“注水”，执政为民的思想教育固然很重要，但更根本的是，要在城镇化相关制度的实施和认定上，出台更加明确的制度措施。比如针对利用户口作假提高城镇化的问题，有关方面有必要明确以此提升的城镇化率不能轻易算数；对利用行政区划调整趁机提升的城镇化率，同样不能轻易承认。出台有针对性的认定标准和措施，制定和明确虚假城镇化的制度惩戒机制，让虚假城镇化得不到政绩加分，使作假行为无处藏身。





