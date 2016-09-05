完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
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·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
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10 评论 2016.9.5 星期一
城镇化“注水”需要精细制度应对
    湖北日报讯 余明辉

    尽管中央三令五申，强调推进新型城镇化不能靠行政命令、搞运动式，但记者在一些地区采访发现，这些地方存在人为推高城镇化率数字的乱象，影响新型城镇化水平与质量持续提高。同时，还存在农民土地承包权、宅基地使用权等“三权”有偿退出渠道不畅，土地市场萎缩、配套政策滞后加剧融资难等问题，亟待加快试点改革，为城镇化建设注入新动力。（8月31日《经济参考报》）
    城镇化如果被搞成注水工程、面子工程，显然不是真正意义上的城镇化，折射的是畸形政绩观。所谓城镇化率“注水”或大量市民“被市民化”，总结起来大致有这样两个途径：一是通过取消城镇户籍和非城镇户籍的户籍制度改革空当，把以往城中村、城区近郊农村人口划归城镇人口，做大当地城镇化率；二是通过大力县改区，把以前县里面郊区的农村人口整体划归市民，做大地方城镇化率，如此就能保证户籍人口城镇化率指标如期完成。通过这两种途径增加了地方城镇化率或农民转化市民的数字，但群众并没有因此真享受到市民化带来的利好。
    问题是，一些地方为什么能轻而易举地实现这些虚假政绩？恐怕还是在何为城镇化，尤其是何为人的城镇化，以及面对户籍改革、行政区划调整等过程中出现的户籍转换等方面，还存在着许多明显的认定不足、制度规定不细，以及有关专项认定、核查和考核制度不精准，或执行不力等，于是带来了“自由操作”的空间，但又很难被有效问责。
    要想堵上城镇化率“注水”，执政为民的思想教育固然很重要，但更根本的是，要在城镇化相关制度的实施和认定上，出台更加明确的制度措施。比如针对利用户口作假提高城镇化的问题，有关方面有必要明确以此提升的城镇化率不能轻易算数；对利用行政区划调整趁机提升的城镇化率，同样不能轻易承认。出台有针对性的认定标准和措施，制定和明确虚假城镇化的制度惩戒机制，让虚假城镇化得不到政绩加分，使作假行为无处藏身。


   
　