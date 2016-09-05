完善机制是为了解决问题城镇化“注水”需要精细制度应对自助办税终端投入使用“六个坚持”构建新格局关爱育龄群众健康掀起业务练兵热潮图文：代写作业也是诚信打折多举措提升服务质效“两个责任”抓落实路灯改造除隐患开启患者绿色通道赋权“紧急查看”是社会治理创新助力灾后重建为民服务获点赞精准扶贫办实事点亮微心愿 税校同心圆厕所革命并非厕所多功能
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·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
湖北日报电子版
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10 评论 2016.9.5 星期一
完善机制是为了解决问题
    湖北日报讯 本报评论员 李思辉

    钱塘江边、西湖之畔，G20元首峰会举世瞩目。
    G20峰会的宗旨是“为推动已工业化的发达国家和新兴市场国家之间，就实质性问题进行开放及有建设性的讨论和研究，以寻求合作，并促进国际金融稳定和经济的持续增长”。概括起来就是八个字：合作共赢、解决问题。当前，全球经济正处在深度调整中曲折复苏，新旧增长动能转换的关键时期，经济形势整体上依然低迷。在这样的背景下，各国政要、工商界领袖坐到一起，就是要把脉经济、开出药方，相互合作解决现实问题。
    作为本届峰会主席国，中国就应对当前国际经济形势提出了自己的主张。中国贸促会就世界经济如何摆脱已持续8年的系统性困境，形成20项政策建议提交本次峰会，希望这些政策建议能为与会20国元首寻求共识，采取共同行动提供参考。习近平主席更是开出“创新”“开放”“联动”“包容”这一剂药方，倡导合作共赢的新机制。这是基于当前世界经济形势和经济发展规律的一种全球性思考。目的是以中国智慧为推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路贡献新思路。
    正如习近平主席在二十国集团工商峰会上特别指出的那样：“中国倡导的新机制新倡议，不是为了另起炉灶，更不是为了针对谁，而是对现有国际机制的有益补充和完善，目标是实现合作共赢、共同发展。”天下无恒律，关键要适宜。好的规则能让应对更加科学，更加有利于解决现实问题；不适应形势的规则，则可能成为突破困局的掣肘。对规则的有益补充和完善，本质上是一种为了解决问题而做出的必要调整。
    要看到，中国主张的“一带一路”不是私家小路，而是一条开放共赢之路。中国对外开放，不是一家唱独角戏，而是欢迎各方共同参与；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。中国在全球经济不景气的时候，主动承担责任，提出完善机制的构想，不是为了争夺话语权，更不是要谋求所谓的“势力范围”，而是力图解决现实问题，实现共同发展，这一基本逻辑和事实经得起历史的检验。
    中国也在努力帮助发展中国家，更多地参与到全球治理中，使之有机会与发达国家更平等地讨论世界经济问题。这就是在凝聚力量，探寻和建立共识，为世界经济摆脱危机提供方案和动力。发达国家也好、发展中国家也好，坐在一起，共同的问题共同商量，共同的规则共同议定，这就是解决全球性问题的应然之举，也是中国文化中备受世界认同的“和合之道”。
    全球一体化的背景下，谁也不可能是孤岛。问题面前，谁也不可能独善其身。世界经济的问题是共同的问题，谋求实质性改变，需要重塑一种更适应全球治理和经济改善的国际协作机制。国际社会普遍期盼本次会议为世界经济把好脉、开好方、治好病，中国也正在这个方向上，力争与诸国一道为各国人民真正做成几件事。期待，诸国精诚合作，一起把这些事做成。


 
　