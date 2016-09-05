查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 评论
·完善机制是为了解决问题
·城镇化“注水”需要精细制度应对
·自助办税终端投入使用
·“六个坚持”构建新格局
·关爱育龄群众健康
·掀起业务练兵热潮
·图文：代写作业也是诚信打折
·多举措提升服务质效
·“两个责任”抓落实
·路灯改造除隐患
·开启患者绿色通道
·赋权“紧急查看”是社会治理创新
·助力灾后重建
·为民服务获点赞
·精准扶贫办实事
·点亮微心愿 税校同心圆
·厕所革命并非厕所多功能
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 评论
第11版 : 经济纵横
第12版 : 文化新闻
第13版 : 三农观察
第14版 : 武汉观察
第15版 : 民生关注 体育
第16版 : 专题
第2版 : 聚焦G20
第3版 : 聚焦G20
第4版 : 聚焦G20
第5版 : 聚焦G20
第6版 : 时政要闻
第7版 : 时事
第8版 : 特别报道
第9版 : 特别报道
·
完善机制是为了解决问题
·
城镇化“注水”需要精细制度应对
·
自助办税终端投入使用
·
“六个坚持”构建新格局
·
关爱育龄群众健康
·
掀起业务练兵热潮
·
图文：代写作业也是诚信打折
·
多举措提升服务质效
·
“两个责任”抓落实
·
路灯改造除隐患
·
开启患者绿色通道
·
赋权“紧急查看”是社会治理创新
·
助力灾后重建
·
为民服务获点赞
·
精准扶贫办实事
·
点亮微心愿 税校同心圆
·
厕所革命并非厕所多功能
10
评论
2016.9.5 星期一
完善机制是为了解决问题
湖北日报讯 本报评论员 李思辉
钱塘江边、西湖之畔，G20元首峰会举世瞩目。
G20峰会的宗旨是“为推动已工业化的发达国家和新兴市场国家之间，就实质性问题进行开放及有建设性的讨论和研究，以寻求合作，并促进国际金融稳定和经济的持续增长”。概括起来就是八个字：合作共赢、解决问题。当前，全球经济正处在深度调整中曲折复苏，新旧增长动能转换的关键时期，经济形势整体上依然低迷。在这样的背景下，各国政要、工商界领袖坐到一起，就是要把脉经济、开出药方，相互合作解决现实问题。
作为本届峰会主席国，中国就应对当前国际经济形势提出了自己的主张。中国贸促会就世界经济如何摆脱已持续8年的系统性困境，形成20项政策建议提交本次峰会，希望这些政策建议能为与会20国元首寻求共识，采取共同行动提供参考。习近平主席更是开出“创新”“开放”“联动”“包容”这一剂药方，倡导合作共赢的新机制。这是基于当前世界经济形势和经济发展规律的一种全球性思考。目的是以中国智慧为推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路贡献新思路。
正如习近平主席在二十国集团工商峰会上特别指出的那样：“中国倡导的新机制新倡议，不是为了另起炉灶，更不是为了针对谁，而是对现有国际机制的有益补充和完善，目标是实现合作共赢、共同发展。”天下无恒律，关键要适宜。好的规则能让应对更加科学，更加有利于解决现实问题；不适应形势的规则，则可能成为突破困局的掣肘。对规则的有益补充和完善，本质上是一种为了解决问题而做出的必要调整。
要看到，中国主张的“一带一路”不是私家小路，而是一条开放共赢之路。中国对外开放，不是一家唱独角戏，而是欢迎各方共同参与；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。中国在全球经济不景气的时候，主动承担责任，提出完善机制的构想，不是为了争夺话语权，更不是要谋求所谓的“势力范围”，而是力图解决现实问题，实现共同发展，这一基本逻辑和事实经得起历史的检验。
中国也在努力帮助发展中国家，更多地参与到全球治理中，使之有机会与发达国家更平等地讨论世界经济问题。这就是在凝聚力量，探寻和建立共识，为世界经济摆脱危机提供方案和动力。发达国家也好、发展中国家也好，坐在一起，共同的问题共同商量，共同的规则共同议定，这就是解决全球性问题的应然之举，也是中国文化中备受世界认同的“和合之道”。
全球一体化的背景下，谁也不可能是孤岛。问题面前，谁也不可能独善其身。世界经济的问题是共同的问题，谋求实质性改变，需要重塑一种更适应全球治理和经济改善的国际协作机制。国际社会普遍期盼本次会议为世界经济把好脉、开好方、治好病，中国也正在这个方向上，力争与诸国一道为各国人民真正做成几件事。期待，诸国精诚合作，一起把这些事做成。