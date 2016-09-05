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8月29日，五峰县采花乡采花台村组织人员查看灾后重建情况，途中，75岁的老党员文学孟在山路上不慎摔了一跤。但他忍着疼痛，花了一天半时间，走遍全村各个受灾户。

文学孟有50年党龄，曾当过两任村支书。40多天来，这位75岁的老人没睡过一个好觉。

7月18日晚，五峰连降暴雨。村里一座水泥桥被洪水掏空，成了危桥。文学孟挨家挨户打招呼，召集大家一起修桥，又从沙场借来水泥、黄沙。文学孟和30多个村民一起忙碌了5天，终于把桥修好。每晚10点，文学孟会准时到桥面上浇水，促进水泥硬化。

为尽快修复村里10公里水毁路，文学孟每天早晨6点准时起床，一家家敲门，发动村民投工投劳。30多人大干3天，终于将道路抢通。村里一处大型滑坡毁坏了公路，需要改线，文学孟又发动18个村民，帮工程队砍树清障，测量山体。

文学孟用行动激发了大家参与灾后重建的积极性。8组文学福有一天正在家喂牲口，听到文学孟一声喊，马上穿雨衣、换胶鞋，跟着老人外出救灾。文学福说：“他是老党员，信得过。只要他喊一声，我随叫随到！”

采花乡乡长陆洪波说，在文学孟这些优秀党员带领下，全乡义务投工1万多个，凝聚起灾后重建的强大合力。





