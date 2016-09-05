查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 特别报道 ·因灾倒房户，中心村里住新楼 ·七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学 ·图文：105国道黄梅段施工忙 ·69岁回族婆婆搬新屋 ·东风汽车公司荣获第九届“中华慈善奖” ·一类对象每平方米最高救助800元 ·钟祥农地抵押贷款助灾后重建 ·天门免费发放赈灾放心粮油 ·“他是老党员，信得过” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 因灾倒房户，中心村里住新楼 · 七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学 · 图文：105国道黄梅段施工忙 · 69岁回族婆婆搬新屋 · 东风汽车公司荣获第九届“中华慈 · 一类对象每平方米最高救助800 · 钟祥农地抵押贷款助灾后重建 · 天门免费发放赈灾放心粮油 · “他是老党员，信得过” 9 特别报道 2016.9.5 星期一 天门免费发放赈灾放心粮油 重灾户最长发至明年5月底 湖北日报讯 （记者郭习松、通讯员刘学华）“按受灾程度，每人每天1斤米、每户每月2斤油标准，分三级免费发到今年10月底、明年1月底和明年5月底；城区则按两个月发放。政府对受灾群众没得说。”8月31日，指着已发得差不多的荆楚放心粮油，天门市黄潭镇张台村支书张明星说。

台账显示，8月份该镇共调运600吨大米、1.3万壶油，全部由天门市政府统一从供销华西天门农商城调运而来。

7月中下旬，因暴雨袭击，天门15个乡镇受灾严重。7月23日起，天门市政府明确华西天门农商城为该市物资集散中心，每天有约50车次挂着“市政府救灾物资运送专车”标牌货车，满载粮油、生鲜蔬菜、速食食品、矿泉水等救灾物资，送达各受灾乡镇。“在这里，可以享受到一站式服务。”华西天门农商城总经理马汝洪介绍，为保证灾区物资及时送达，该商城成立抗洪赈灾物资供应保障工作专班，24小时调配仓库、清理场地，联系商户，做采购对接、市场询价，确保各类物资价格与灾前基本持平；加强检测检疫，确保受灾群众吃上放心安全食品。

马汝洪说，依托全市重灾区17个供销配送网点，截至目前，该商城已为该市灾民组织采购各类生活物资30万元；调运蔬菜、米面、粮油近5000吨；为各受灾乡镇储备配送化肥5000吨，绿豆、荞麦等经济作物种子2万斤。





