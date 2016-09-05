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·七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学
·图文：105国道黄梅段施工忙
·69岁回族婆婆搬新屋
·东风汽车公司荣获第九届“中华慈善奖”
·一类对象每平方米最高救助800元
·钟祥农地抵押贷款助灾后重建
·天门免费发放赈灾放心粮油
·“他是老党员，信得过”
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因灾倒房户，中心村里住新楼
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七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学
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图文：105国道黄梅段施工忙
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69岁回族婆婆搬新屋
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东风汽车公司荣获第九届“中华慈
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一类对象每平方米最高救助800
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钟祥农地抵押贷款助灾后重建
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天门免费发放赈灾放心粮油
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“他是老党员，信得过”
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特别报道
2016.9.5 星期一
钟祥农地抵押贷款助灾后重建
93户农民已贷382万元
湖北日报讯 （记者杨富春、通讯员赵自云、汪明华）“利用农地抵押贷款5万元，买回80头仔猪补栏，半个月已长到80多斤了。”昨日，钟祥市张集镇沙河村养殖户宗时国向记者介绍。
灾后重建资金从哪来？该镇抓住农地经营权抵押贷款试点机遇，成立专班，先后对4673户农户进行评级授信、信息采集与录入，占确权总户数99%；有贷款意向农户1194户，其中93户拿到农地抵押贷款382万元。
目前，张集镇利用农地抵押贷款补栏生猪5600余头、补种秋栽香菇100万袋、补库鱼苗500万尾、新增鸡鸭禽26万只，预计农民人均纯收入可增加150元以上。
今年4月，钟祥开展农村承包土地经营权抵押贷款试点，截至8月底金融机构共投放该类贷款413笔，总金额6852.8万元。其中，新型经营主体13户，贷款金额4699万元；农户400户，贷款金额2153.8万元。