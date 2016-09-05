查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 特别报道 ·因灾倒房户，中心村里住新楼 ·七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学 ·图文：105国道黄梅段施工忙 ·69岁回族婆婆搬新屋 ·东风汽车公司荣获第九届“中华慈善奖” ·一类对象每平方米最高救助800元 ·钟祥农地抵押贷款助灾后重建 ·天门免费发放赈灾放心粮油 ·“他是老党员，信得过” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 因灾倒房户，中心村里住新楼 · 七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学 · 图文：105国道黄梅段施工忙 · 69岁回族婆婆搬新屋 · 东风汽车公司荣获第九届“中华慈 · 一类对象每平方米最高救助800 · 钟祥农地抵押贷款助灾后重建 · 天门免费发放赈灾放心粮油 · “他是老党员，信得过” 9 特别报道 2016.9.5 星期一 钟祥农地抵押贷款助灾后重建 93户农民已贷382万元 湖北日报讯 （记者杨富春、通讯员赵自云、汪明华）“利用农地抵押贷款5万元，买回80头仔猪补栏，半个月已长到80多斤了。”昨日，钟祥市张集镇沙河村养殖户宗时国向记者介绍。

灾后重建资金从哪来？该镇抓住农地经营权抵押贷款试点机遇，成立专班，先后对4673户农户进行评级授信、信息采集与录入，占确权总户数99%；有贷款意向农户1194户，其中93户拿到农地抵押贷款382万元。

目前，张集镇利用农地抵押贷款补栏生猪5600余头、补种秋栽香菇100万袋、补库鱼苗500万尾、新增鸡鸭禽26万只，预计农民人均纯收入可增加150元以上。

今年4月，钟祥开展农村承包土地经营权抵押贷款试点，截至8月底金融机构共投放该类贷款413笔，总金额6852.8万元。其中，新型经营主体13户，贷款金额4699万元；农户400户，贷款金额2153.8万元。





