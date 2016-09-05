查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 特别报道 ·因灾倒房户，中心村里住新楼 ·七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学 ·图文：105国道黄梅段施工忙 ·69岁回族婆婆搬新屋 ·东风汽车公司荣获第九届“中华慈善奖” ·一类对象每平方米最高救助800元 ·钟祥农地抵押贷款助灾后重建 ·天门免费发放赈灾放心粮油 ·“他是老党员，信得过” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 因灾倒房户，中心村里住新楼 · 七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学 · 图文：105国道黄梅段施工忙 · 69岁回族婆婆搬新屋 · 东风汽车公司荣获第九届“中华慈 · 一类对象每平方米最高救助800 · 钟祥农地抵押贷款助灾后重建 · 天门免费发放赈灾放心粮油 · “他是老党员，信得过” 9 特别报道 2016.9.5 星期一 农村因灾倒损居民住房恢复重建实施意见出台 一类对象每平方米最高救助800元 湖北日报讯 （记者杨麟、通讯员商木林）昨从省抗灾救灾办公室获悉，经省政府同意，省民政厅出台《关于全省因灾倒损农村居民住房恢复重建的实施意见》。要求全省农村因灾倒塌的居民住房恢复重建、因灾损坏的居民住房修缮原则上年底前完工，并确保房屋倒损居民全部住进重建或修缮的安全房屋。《实施意见》明确，因灾倒损居民住房，必须是因灾倒塌或损坏、以居住为目的农村居民唯一住房。因灾倒损房屋恢复重建救助标准是：一、二、三类对象分别按每平方米500至800元、300至500元、300元以下的标准实施救助；因灾受损住房修缮所需资金3000元以上的，按每户分别不低于2000元、1500元、1000元的标准救助。属易地扶贫搬迁对象的按易地扶贫搬迁补助标准补助。

对依靠自身力量确实无法实施恢复重建的倒损住房户，或住房倒塌后又不愿入住福利院的五保户，可由乡镇人民政府（街道办事处）主导、村委会统一组织代（帮）建、集中重建。对生存自然条件差，确实无建房条件的，可结合城镇化和房地产去库存采取优惠政策，鼓励引导受灾群众在集镇购房。《实施意见》特别强调，要保证恢复重建建房质量。发展改革部门要积极指导倒房恢复重建工作，将倒损居民住房重建纳入农村发展整体规划；扶贫部门要将因灾房屋倒塌、损坏且符合易地扶贫搬迁条件的建档立卡贫困户，全部纳入易地扶贫搬迁实施计划；国土部门要搞好重建选址、规划，防止在易灾地带重建住房；住建部门要对因灾致危居民住房进行鉴定，优先将严重损坏居民住房户纳入农村危房改造计划，并加强建筑材料和施工质量及价格监督检查。





