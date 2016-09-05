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第9版 特别报道
·因灾倒房户，中心村里住新楼
·七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学
·图文：105国道黄梅段施工忙
·69岁回族婆婆搬新屋
·东风汽车公司荣获第九届“中华慈善奖”
·一类对象每平方米最高救助800元
·钟祥农地抵押贷款助灾后重建
·天门免费发放赈灾放心粮油
·“他是老党员，信得过”
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因灾倒房户，中心村里住新楼
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七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学
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图文：105国道黄梅段施工忙
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69岁回族婆婆搬新屋
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东风汽车公司荣获第九届“中华慈
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一类对象每平方米最高救助800
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钟祥农地抵押贷款助灾后重建
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天门免费发放赈灾放心粮油
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“他是老党员，信得过”
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特别报道
2016.9.5 星期一
东风汽车公司荣获第九届“中华慈善奖”
湖北日报讯 9月1日，第九届“中华慈善奖”颁奖仪式在江苏省南通市举行。中华慈善奖是中国慈善领域最高政府奖，是中国慈善领域最权威、最有影响力、参与力度最高的奖项。
本届中华慈善奖共有150个企业、个人和项目获得提名，东风社会责任“润”计划凭借项目的完整性、行业影响力和社会贡献力等多方面优异表现，在60个提名项目中脱颖而出，荣获“最具影响力慈善项目”大奖，东风公司也成为本届唯一获此单项奖的中央企业。
据了解，2012年，东风汽车公司发布社会责任中期计划——“润”计划，并提出“东风化雨 润泽四方”的履责理念。“润”计划全面系统地规划了公司的经济责任、利益相关者责任、环境责任、社会公益责任及文化责任五大责任。同年，经国家民政部批准，公司成立“东风公益基金会”，原始注资金额为人民币5000万元，对东风公益项目的实施提供执行平台和资金支持。
作为中国汽车行业的排头兵，东风汽车公司坚持做强做优，不断提升发展质量和效益，为国民经济和社会发展做出贡献。2015年与“十一五”末的2010年相比：东风汽车公司汽车销量由272.5万辆增加到387.2万辆，年均增长8.7%；销售收入由3688亿元增加到4877亿元，年均增长7%；上缴税费由311亿元增加到454.6亿元，年均增长9.7%，“十二五”已累计上缴税费2045.7亿元，世界500强排名由2011年的145位提升至目前的81位。
东风汽车公司在努力拉动事业所在地方经济社会发展同时，积极参与精准扶贫，持续开展了援藏、援疆、援桂、润楚工程等扶贫开发项目；同时，结合产业特点，对公益慈善项目模式不断创新，打造了一批特色履责项目，包括“东风润苗行动”、“和畅东风”汽车公民文化活动、东风“碳平衡”生态林、“东风梦想车”中国青年汽车创意设计大赛、“东风湖北省流动家长学校”、“爱心助学公益系列活动”等，取得了实实在在的效果。“十二五”期间，东风累计投入资金2.3亿多元，用于履行社会责任。
此外，东风汽车公司积极支持灾后重建，充分发挥央企保障地方经济社会稳定的作用。2013年，东风汽车公司携旗下企业向雅安地震灾区捐赠款物共计986.25万元。2014年，东风汽车公司携旗下企业向云南鲁甸地震灾区捐赠1166.0508万元款物。2016年，东风汽车公司携旗下企业向湖北灾区捐款2000万元，向盐城灾区捐款600万元。
面向“十三五”，东风汽车公司将深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，着力推进企业履行社会责任，以更加优异的成绩回馈社会厚爱，努力成为更加卓越的企业公民，为实现汽车强国梦和全面建成小康社会做出新的更大的贡献。