查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 特别报道 ·因灾倒房户，中心村里住新楼 ·七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学 ·图文：105国道黄梅段施工忙 ·69岁回族婆婆搬新屋 ·东风汽车公司荣获第九届“中华慈善奖” ·一类对象每平方米最高救助800元 ·钟祥农地抵押贷款助灾后重建 ·天门免费发放赈灾放心粮油 ·“他是老党员，信得过” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 因灾倒房户，中心村里住新楼 · 七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学 · 图文：105国道黄梅段施工忙 · 69岁回族婆婆搬新屋 · 东风汽车公司荣获第九届“中华慈 · 一类对象每平方米最高救助800 · 钟祥农地抵押贷款助灾后重建 · 天门免费发放赈灾放心粮油 · “他是老党员，信得过” 9 特别报道 2016.9.5 星期一 省总工会工作组三赴现场督重建，挤出经费给补助—— 69岁回族婆婆搬新屋 湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员李学初、谢文哲、实习生朱庆凡）昨日，省总工会驻洪湖市抗灾救灾工作组组长马列军，带队赶到洪湖市老湾回族乡石桥村，对回族老婆婆定元子灾后重建的新房验收合格后表示，工作组将很快从工作经费中拨出1万元对定婆婆盖房给予补助。

为了督办69岁回族老婆婆定元子倒房的重建，一个月内，省总工会工作组三赴现场。

定元子有一个女儿两个儿子，女儿远嫁外村，两个儿子均有轻度残疾。老人耳聋，主要靠低保度日。7月3日，老人赖以栖身的老屋在暴风雨中倒掉了。工作组获悉后，立即督促乡镇和村干部抓紧房屋重建并跟踪督促进度。工作组第一次见到定婆婆时，她住在用塑料布搭起来的破棚子里。经动员，她借住到别人家里。

工作组第二次到建房现场，建房基本停了下来，定婆婆又在旁边小树林里重新搭起了帐篷。“资金筹集难，加上天热，请不起人工，房子也就做做停停。老人穷家难舍，非要住在工地看场子，执意不去别处居住，没办法。”女婿王云林解释。工作组随即召集市民政局和乡、村干部现场办公，与老人女婿一起逐笔测算建房费用，商量资金来源、建房工期。现场，乡民政办承诺：房子建成后，按政策标准给予1.5万元补助资金。村支书李春全立下军令状：“保证8月底前新房竣工。”

8月23日，工作组第三次来到现场，工地一片忙碌，房子快封顶了，老人家虽然白天执拗地待在工地，但晚上已住进专门安排的房子里。工作组带领民政局的同志，为老人送上了米和油。





