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·因灾倒房户，中心村里住新楼
·七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学
·图文：105国道黄梅段施工忙
·69岁回族婆婆搬新屋
·东风汽车公司荣获第九届“中华慈善奖”
·一类对象每平方米最高救助800元
·钟祥农地抵押贷款助灾后重建
·天门免费发放赈灾放心粮油
·“他是老党员，信得过”
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因灾倒房户，中心村里住新楼
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七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学
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图文：105国道黄梅段施工忙
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69岁回族婆婆搬新屋
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东风汽车公司荣获第九届“中华慈
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一类对象每平方米最高救助800
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钟祥农地抵押贷款助灾后重建
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天门免费发放赈灾放心粮油
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“他是老党员，信得过”
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特别报道
2016.9.5 星期一
省总工会工作组三赴现场督重建，挤出经费给补助——
69岁回族婆婆搬新屋
湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员李学初、谢文哲、实习生朱庆凡）昨日，省总工会驻洪湖市抗灾救灾工作组组长马列军，带队赶到洪湖市老湾回族乡石桥村，对回族老婆婆定元子灾后重建的新房验收合格后表示，工作组将很快从工作经费中拨出1万元对定婆婆盖房给予补助。
为了督办69岁回族老婆婆定元子倒房的重建，一个月内，省总工会工作组三赴现场。
定元子有一个女儿两个儿子，女儿远嫁外村，两个儿子均有轻度残疾。老人耳聋，主要靠低保度日。7月3日，老人赖以栖身的老屋在暴风雨中倒掉了。工作组获悉后，立即督促乡镇和村干部抓紧房屋重建并跟踪督促进度。工作组第一次见到定婆婆时，她住在用塑料布搭起来的破棚子里。经动员，她借住到别人家里。
工作组第二次到建房现场，建房基本停了下来，定婆婆又在旁边小树林里重新搭起了帐篷。“资金筹集难，加上天热，请不起人工，房子也就做做停停。老人穷家难舍，非要住在工地看场子，执意不去别处居住，没办法。”女婿王云林解释。工作组随即召集市民政局和乡、村干部现场办公，与老人女婿一起逐笔测算建房费用，商量资金来源、建房工期。现场，乡民政办承诺：房子建成后，按政策标准给予1.5万元补助资金。村支书李春全立下军令状：“保证8月底前新房竣工。”
8月23日，工作组第三次来到现场，工地一片忙碌，房子快封顶了，老人家虽然白天执拗地待在工地，但晚上已住进专门安排的房子里。工作组带领民政局的同志，为老人送上了米和油。