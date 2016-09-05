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第9版 特别报道
·因灾倒房户，中心村里住新楼
·七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学
·图文：105国道黄梅段施工忙
·69岁回族婆婆搬新屋
·东风汽车公司荣获第九届“中华慈善奖”
·一类对象每平方米最高救助800元
·钟祥农地抵押贷款助灾后重建
·天门免费发放赈灾放心粮油
·“他是老党员，信得过”
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因灾倒房户，中心村里住新楼
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七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学
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图文：105国道黄梅段施工忙
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69岁回族婆婆搬新屋
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东风汽车公司荣获第九届“中华慈
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一类对象每平方米最高救助800
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钟祥农地抵押贷款助灾后重建
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天门免费发放赈灾放心粮油
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“他是老党员，信得过”
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特别报道
2016.9.5 星期一
图文：105国道黄梅段施工忙
湖北日报讯 8月26日，道路施工人员正在加紧施工。105国道黄梅县理工学校至县城段改扩建工程长5公里、宽40米，双向六车道，对道路、桥梁、排水及配套设施改造，总投资约1.2亿元。前段施工由于受汛期影响，进度缓慢。7月下旬水退以来，施工单位加快推进工程进度。目前，沿线三座桥梁重建或拓宽已完成，过半路面完成全幅刷黑，预计11月底整个工程全面竣工。 （记者梅涛 视界网 王政 摄）