查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 特别报道 ·因灾倒房户，中心村里住新楼 ·七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学 ·图文：105国道黄梅段施工忙 ·69岁回族婆婆搬新屋 ·东风汽车公司荣获第九届“中华慈善奖” ·一类对象每平方米最高救助800元 ·钟祥农地抵押贷款助灾后重建 ·天门免费发放赈灾放心粮油 ·“他是老党员，信得过” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 因灾倒房户，中心村里住新楼 · 七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学 · 图文：105国道黄梅段施工忙 · 69岁回族婆婆搬新屋 · 东风汽车公司荣获第九届“中华慈 · 一类对象每平方米最高救助800 · 钟祥农地抵押贷款助灾后重建 · 天门免费发放赈灾放心粮油 · “他是老党员，信得过” 9 特别报道 2016.9.5 星期一 图文：105国道黄梅段施工忙 湖北日报讯 8月26日，道路施工人员正在加紧施工。105国道黄梅县理工学校至县城段改扩建工程长5公里、宽40米，双向六车道，对道路、桥梁、排水及配套设施改造，总投资约1.2亿元。前段施工由于受汛期影响，进度缓慢。7月下旬水退以来，施工单位加快推进工程进度。目前，沿线三座桥梁重建或拓宽已完成，过半路面完成全幅刷黑，预计11月底整个工程全面竣工。 （记者梅涛 视界网 王政 摄）





