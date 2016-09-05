查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第9版 特别报道
·因灾倒房户，中心村里住新楼
·七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学
·图文：105国道黄梅段施工忙
·69岁回族婆婆搬新屋
·东风汽车公司荣获第九届“中华慈善奖”
·一类对象每平方米最高救助800元
·钟祥农地抵押贷款助灾后重建
·天门免费发放赈灾放心粮油
·“他是老党员，信得过”
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 评论
第11版 : 经济纵横
第12版 : 文化新闻
第13版 : 三农观察
第14版 : 武汉观察
第15版 : 民生关注 体育
第16版 : 专题
第2版 : 聚焦G20
第3版 : 聚焦G20
第4版 : 聚焦G20
第5版 : 聚焦G20
第6版 : 时政要闻
第7版 : 时事
第8版 : 特别报道
第9版 : 特别报道
·
因灾倒房户，中心村里住新楼
·
七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学
·
图文：105国道黄梅段施工忙
·
69岁回族婆婆搬新屋
·
东风汽车公司荣获第九届“中华慈
·
一类对象每平方米最高救助800
·
钟祥农地抵押贷款助灾后重建
·
天门免费发放赈灾放心粮油
·
“他是老党员，信得过”
9
特别报道
2016.9.5 星期一
一日三餐经常是稀饭馒头，衣服破了补一补还穿——
七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学
湖北日报讯 （记者杨麟、通讯员宋丹丹）“感谢全奶奶的帮助，我才能继续完成学业。”8月30日，巴东县贫困初中生小灿（化名）收到省慈善总会“全婆婆爱心基金”汇来的300元助学款。
14岁的小灿父亲去世，母亲又患重症，家境贫寒。今年4月，经省慈善总会牵线搭桥，“全婆婆爱心基金”每月给小灿汇去300元助学款，帮助小灿继续完成学业。
“全婆婆爱心基金”是全玉金老人4月在省慈善总会捐款5000元设立的小额冠名基金。据省慈善总会介绍，74岁的全婆婆热心慈善，7月份通过武汉市慈善总会捐赠4万元支持抗洪抢险，这笔钱，是她已故丈夫和女儿的抚恤金。8月25日，全婆婆又到省慈善总会，将省吃俭用的1.5万元退休金捐至其设立的全婆婆爱心基金，用于帮扶贫困学生。
全婆婆是武汉一家食品厂的退休职工，家住汉阳区五里墩街五红里社区，近6年女儿和老伴相继离世，全婆婆一直独居在这里。因年久失修，房内墙壁有些斑驳，家里很是简陋。
社区书记杜芳介绍，全婆婆生活节俭，一只破旧的开水瓶用12年，一日三餐经常是稀饭馒头，衣服破了补一补还穿，但她热衷于行善，每月2000多元退休工资只用500元，剩下的全部捐赠。“何苦自己过得这么难，却把钱给别人用？”身边朋友不理解。全婆婆解释，主要是感恩社会，她6岁随父母从湖南来湖北定居，11岁时父亲去世，母亲又怀有身孕，在政府关心帮助下难产的母亲在医院得以顺利分娩，全婆婆读书期间也获得很多帮扶。
对于国家和社会的帮助，多年来全婆婆一直铭记于心。她表示，只要还活着，就会将捐赠继续下去。