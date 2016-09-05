查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 特别报道 ·因灾倒房户，中心村里住新楼 ·七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学 ·图文：105国道黄梅段施工忙 ·69岁回族婆婆搬新屋 ·东风汽车公司荣获第九届“中华慈善奖” ·一类对象每平方米最高救助800元 ·钟祥农地抵押贷款助灾后重建 ·天门免费发放赈灾放心粮油 ·“他是老党员，信得过” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 因灾倒房户，中心村里住新楼 · 七旬婆婆拿出6万积蓄抗洪助学 · 图文：105国道黄梅段施工忙 · 69岁回族婆婆搬新屋 · 东风汽车公司荣获第九届“中华慈 · 一类对象每平方米最高救助800 · 钟祥农地抵押贷款助灾后重建 · 天门免费发放赈灾放心粮油 · “他是老党员，信得过” 9 特别报道 2016.9.5 星期一 在省市补贴基础上，新洲区另给数万元搬迁奖励—— 因灾倒房户，中心村里住新楼 湖北日报讯 记者 成熔兴 通讯员 程书雄 徐志学



昨日，武汉市新洲区潘塘街罗杨村村民蔡如发走进他在中心村刚买的新楼房，检查装修进度，若一切顺利，9月中旬就能入住。老蔡说：“7月老房被雨水冲垮，2个月就能住进新房，真像做梦一样。”



腾退宅基地，只贴6万元买下新楼

蔡如发今年53岁，一人独居在罗杨村蔡宜先塆一间土砖房里。今年7月，新洲遭暴雨袭击，他的土砖房被雨水浸泡后倒塌。灾后，他本打算筹款在原址重建，可一盘算，刨去国家补贴，至少还要掏8万元才能建个平房，且还要等上好几个月。

正为难时，罗杨村支书罗治金找到老蔡，动员他放弃原址重建，搬到该村新建的中心村里居住。

罗治金给他算了笔账，若搬到中心村，区里会在省市补贴基础上，再给予2万元左右的搬迁奖励，腾退宅基地还可获得6万元的土地增减挂钩资金。有了这8万元垫底，老蔡只需再掏6万元就可以住进一栋250平方米的两层半新楼。

近日记者在罗杨村看到，这样的新楼有108栋，栋栋灰瓦白墙，前有树、后有院，隔壁就是村委会，邮局、卫生站、银行网点、商店、小餐馆、广场、水景、运动器材一应俱全，“中心村水、电、气、光纤全通，硬件设施不比新洲城关差。”

老蔡对价格和住房条件都很满意，唯一担心的是，“搬进新家，原来承包的耕地怎么办？难道步行几公里回去种田？”

罗治金说：“你现在种一两亩地只能顾个口粮，如果搬去中心村，可就近到苗圃基地打工，一年收入几千元，比种田划算。”

最终，老蔡和另外3户因灾倒塌唯一住房的村民，都以成本价买下了中心村的房子。



力建中心村，提高土地与公共设施利用率

此次洪涝灾害中，新洲区有3163户房屋倒塌，其中唯一住房户有617户。该区将倒房重建与村镇集并相结合，在省市政策的基础上出台了新的奖励政策，鼓励和引导倒房户按“全域新洲”规划，在中心村重建或买房居住。

新洲区相关负责人表示，该区是传统农业大区，目前正在向重工业港口城区转变，“作为后发区域，坚持产业、人口和土地的‘三集中’，尤为重要。”为此，该区于2014年出台《全域新洲镇村体系规划》，规划建设“一城、十镇、百村”的城乡空间布局，引导人口向城镇和中心村集中，将全区现有的587个行政村浓缩成100个左右的中心村，“既方便了村民生活，也提高了公共设施的利用率，更能提高土地利用率。”

蔡如发所在的罗杨村就是一个示范村。该村是块“飞地”，位于麻城市铁门乡境内，距新洲边界有3公里。全村行政面积2.5平方公里，下辖11个自然塆，共230户、千余名居民。潘塘街负责人介绍，这11个自然塆中，人数最少的才20多人、十来户，距离村委会有1公里远，“要做到村村通公路、通水电、通网线，成本太高，还有教育、医疗等公共服务，村民都难以就近享受。”

为此，潘塘街积极响应“全域新洲”规划，在罗杨村试点中心村建设，村委会牵头分三期兴建了108栋新楼，搬迁和改造了4个村塆。村支书罗治金说，新楼和所有配套设施的建设费用全部由村委会垫付，建成后按成本价卖给村民，“每栋楼价格约在14万元左右。”

而入住村民需将原住房的宅基地腾退，国土部门复耕后再参与土地流转。罗治金说，这些土地已相继流转进入苗圃基地并开始旅游开发，最终将在罗杨村打造起一座集赏花、垂钓、采摘于一体的休闲景区。





