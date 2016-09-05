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第8版 特别报道
·综合效应相当于年造林10万亩
·图文：新洋丰基地水稻亩产可达1072公斤
·全新的专用肥试验基地
·探秘刮刮乐（上）
·机器有了“思想”订单添了“任性”
·贫困乡村变旅游景区
·鄂州黄石携手打造观光旅游
·樊城区5个项目集中签约
·图文：优秀供应商
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综合效应相当于年造林10万亩
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图文：新洋丰基地水稻亩产可达1
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全新的专用肥试验基地
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探秘刮刮乐（上）
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机器有了“思想”订单添了“任性
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贫困乡村变旅游景区
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鄂州黄石携手打造观光旅游
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樊城区5个项目集中签约
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图文：优秀供应商
8
特别报道
2016.9.5 星期一
图文：优秀供应商
湖北日报讯 8月24日，孝感市松林光电科技（湖北）有限公司工作人员在车间内操作自动研磨机。该公司是一家综合性光学制造企业，主要生产、销售棱镜、透镜、平面镜及其光电组件，是全球多家知名光学企业的优秀供应商。
（记者 陈迹 摄）