查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 特别报道 ·综合效应相当于年造林10万亩 ·图文：新洋丰基地水稻亩产可达1072公斤 ·全新的专用肥试验基地 ·探秘刮刮乐（上） ·机器有了“思想”订单添了“任性” ·贫困乡村变旅游景区 ·鄂州黄石携手打造观光旅游 ·樊城区5个项目集中签约 ·图文：优秀供应商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 综合效应相当于年造林10万亩 · 图文：新洋丰基地水稻亩产可达1 · 全新的专用肥试验基地 · 探秘刮刮乐（上） · 机器有了“思想”订单添了“任性 · 贫困乡村变旅游景区 · 鄂州黄石携手打造观光旅游 · 樊城区5个项目集中签约 · 图文：优秀供应商 8 特别报道 2016.9.5 星期一 图文：优秀供应商 湖北日报讯 8月24日，孝感市松林光电科技（湖北）有限公司工作人员在车间内操作自动研磨机。该公司是一家综合性光学制造企业，主要生产、销售棱镜、透镜、平面镜及其光电组件，是全球多家知名光学企业的优秀供应商。

（记者 陈迹 摄）





