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第8版 特别报道
·综合效应相当于年造林10万亩
·图文：新洋丰基地水稻亩产可达1072公斤
·全新的专用肥试验基地
·探秘刮刮乐（上）
·机器有了“思想”订单添了“任性”
·贫困乡村变旅游景区
·鄂州黄石携手打造观光旅游
·樊城区5个项目集中签约
·图文：优秀供应商
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综合效应相当于年造林10万亩
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图文：新洋丰基地水稻亩产可达1
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全新的专用肥试验基地
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探秘刮刮乐（上）
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机器有了“思想”订单添了“任性
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贫困乡村变旅游景区
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鄂州黄石携手打造观光旅游
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樊城区5个项目集中签约
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图文：优秀供应商
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特别报道
2016.9.5 星期一
樊城区5个项目集中签约
湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员樊其燕、赵玉菡）8月30日，襄阳市樊城区5个项目集中签约，总投资额21亿元。
此次签约的5个项目包括申通快递分拣中心、天济药业仓储中心、金富利摩配仓储中心、襄阳创客大厦、新合作冷链等项目。其中，襄阳创客大厦项目总投资5亿元，建设周期24个月，建成后有望承载不少于1000家小微企业同时创业，并带动不少于5000人就业。新合作冷链项目投资约5亿元，主要建设新合作物流大型冷链仓储等工程，实现与新合作食品商贸物流城相配套的各类商品的冷冻、冷藏及保鲜。