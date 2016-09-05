查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 特别报道 ·综合效应相当于年造林10万亩 ·图文：新洋丰基地水稻亩产可达1072公斤 ·全新的专用肥试验基地 ·探秘刮刮乐（上） ·机器有了“思想”订单添了“任性” ·贫困乡村变旅游景区 ·鄂州黄石携手打造观光旅游 ·樊城区5个项目集中签约 ·图文：优秀供应商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 综合效应相当于年造林10万亩 · 图文：新洋丰基地水稻亩产可达1 · 全新的专用肥试验基地 · 探秘刮刮乐（上） · 机器有了“思想”订单添了“任性 · 贫困乡村变旅游景区 · 鄂州黄石携手打造观光旅游 · 樊城区5个项目集中签约 · 图文：优秀供应商 8 特别报道 2016.9.5 星期一 樊城区5个项目集中签约 湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员樊其燕、赵玉菡）8月30日，襄阳市樊城区5个项目集中签约，总投资额21亿元。

此次签约的5个项目包括申通快递分拣中心、天济药业仓储中心、金富利摩配仓储中心、襄阳创客大厦、新合作冷链等项目。其中，襄阳创客大厦项目总投资5亿元，建设周期24个月，建成后有望承载不少于1000家小微企业同时创业，并带动不少于5000人就业。新合作冷链项目投资约5亿元，主要建设新合作物流大型冷链仓储等工程，实现与新合作食品商贸物流城相配套的各类商品的冷冻、冷藏及保鲜。





