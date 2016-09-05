查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第8版 特别报道
·综合效应相当于年造林10万亩
·图文：新洋丰基地水稻亩产可达1072公斤
·全新的专用肥试验基地
·探秘刮刮乐（上）
·机器有了“思想”订单添了“任性”
·贫困乡村变旅游景区
·鄂州黄石携手打造观光旅游
·樊城区5个项目集中签约
·图文：优秀供应商
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 评论
第11版 : 经济纵横
第12版 : 文化新闻
第13版 : 三农观察
第14版 : 武汉观察
第15版 : 民生关注 体育
第16版 : 专题
第2版 : 聚焦G20
第3版 : 聚焦G20
第4版 : 聚焦G20
第5版 : 聚焦G20
第6版 : 时政要闻
第7版 : 时事
第8版 : 特别报道
第9版 : 特别报道
·
综合效应相当于年造林10万亩
·
图文：新洋丰基地水稻亩产可达1
·
全新的专用肥试验基地
·
探秘刮刮乐（上）
·
机器有了“思想”订单添了“任性
·
贫困乡村变旅游景区
·
鄂州黄石携手打造观光旅游
·
樊城区5个项目集中签约
·
图文：优秀供应商
8
特别报道
2016.9.5 星期一
鄂州黄石携手打造观光旅游
湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员董力君、叶良雁）8月29日上午，从黄石熊家境出发，一路畅游来到鄂州市汀祖镇四峰山，黄石游客刘冲冠感触地说：“登高望远，这里风景独好。俯瞰黄石国家矿山公园的‘亚洲第一坑’，特别壮观。”
同一天，武汉光谷李先生自驾游来到汀祖镇白雉山水库，然后徒步上山，目的地是黄石东方山。
两位游客走的线路，是由鄂州市与黄石市联合打造的熊家境国家级健身步道。这条路总长25公里，一期工程于去年11月建成后对外开放。健身步道途经白雉山、铁山垴、四峰山、高峰山、月儿山、熊家境、东方山等山脉，将鄂州东部白雉山、高峰山与黄石4A级景区东方山、国家矿山公园“亚洲第一坑”串连一线。
汀祖镇党委书记洪松介绍，汀祖镇正与黄石铁山区筹划，以熊家境国家级健身步道建设为契机，共同打造白稚山、四峰山、高峰山、月儿山等鄂州东部群山生态氧吧，与黄石4A级景区东方山等景区组成跨市观光旅游休闲区，吸引鄂州、黄石等地市民前往休闲观光。