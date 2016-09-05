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同一天，武汉光谷李先生自驾游来到汀祖镇白雉山水库，然后徒步上山，目的地是黄石东方山。

两位游客走的线路，是由鄂州市与黄石市联合打造的熊家境国家级健身步道。这条路总长25公里，一期工程于去年11月建成后对外开放。健身步道途经白雉山、铁山垴、四峰山、高峰山、月儿山、熊家境、东方山等山脉，将鄂州东部白雉山、高峰山与黄石4A级景区东方山、国家矿山公园“亚洲第一坑”串连一线。

汀祖镇党委书记洪松介绍，汀祖镇正与黄石铁山区筹划，以熊家境国家级健身步道建设为契机，共同打造白稚山、四峰山、高峰山、月儿山等鄂州东部群山生态氧吧，与黄石4A级景区东方山等景区组成跨市观光旅游休闲区，吸引鄂州、黄石等地市民前往休闲观光。





