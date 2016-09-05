查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 特别报道 ·综合效应相当于年造林10万亩 ·图文：新洋丰基地水稻亩产可达1072公斤 ·全新的专用肥试验基地 ·探秘刮刮乐（上） ·机器有了“思想”订单添了“任性” ·贫困乡村变旅游景区 ·鄂州黄石携手打造观光旅游 ·樊城区5个项目集中签约 ·图文：优秀供应商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 综合效应相当于年造林10万亩 · 图文：新洋丰基地水稻亩产可达1 · 全新的专用肥试验基地 · 探秘刮刮乐（上） · 机器有了“思想”订单添了“任性 · 贫困乡村变旅游景区 · 鄂州黄石携手打造观光旅游 · 樊城区5个项目集中签约 · 图文：优秀供应商 8 特别报道 2016.9.5 星期一 贫困乡村变旅游景区 多个项目获评国家旅游扶贫示范 湖北日报讯 （记者陈熹）昨从省旅游委获悉，十堰市五龙河景区、随州市千年银杏谷景区和武汉市木兰天池景区获得全国“景区带村”旅游扶贫示范项目称号；五峰县天蓝蓝果专业合作社、谷城县汉家刘氏茶叶专业合作社和英山县泰康原种养专合作社获得全国“合作社+农户”旅游扶贫示范称号；宜昌环坝旅游发展集团有限公司和罗田燕儿谷生态观光农业有限公司获得全国“公司+农户”旅游扶贫示范称号；咸宁市赤壁羊楼洞茶生态文化旅游创客基地获中国乡村旅游创客示范基地称号；红安县长丰村旅游扶贫规划、恩施州高坪镇石门村旅游扶贫规划和罗田县燕窝垸村旅游扶贫规划获全国旅游规划扶贫示范成果称号。

近年来，我省实施“百千万”旅游扶贫工程，即百村旅游规划公益扶贫、百企结对帮扶、千人教育培训、万名旅游创客；培育完善了“五级联创”创建、旅游公益扶贫、社会扶贫三项旅游扶贫机制；探索出产业跨越、行业内生、多业联合等旅游产业扶贫模式。全省旅游扶贫综合投入累计超过60亿元。





