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8月28日，记者走进沈阳机床在我省建设的首个智能制造工厂——十堰圣伟屹智能制造有限公司。

虽是周末，但车间内是一派忙碌景象。80台运转的智能机床，只有几名工人在一旁监视。每4台机床一组，呈“U”形摆放。在第一组“U”形机床中间，一台机器人即将安装。公司总经理赵放军介绍，全部安装到位后，加工的零部件在4个机床之间搬送，将由机器人代替人工完成。

“这些装备的智能制造，如何体现？”记者问。

“传统的数控机床，由人编好固定程序后由机床生产。而这些数控机床都上网了，它可以通过后台“云工厂”，实现大数据交换，使机器有了‘思想’，机床可自动编程、远程操作和监控，还可实现网上支付等。”赵放军说。

在产品展示区，赵放军指着几个齿轮说：“这是电动汽车变速箱上的齿轮。以前生产工艺需要打磨，影响精度，效率损耗大。如今在这里，只需对钢棒一次削剪成形，产品替代了进口。”

赵放军介绍，十堰市新近成立了新能源汽车联盟，推举圣伟屹公司当“带头大哥”，联盟57家企业，包括3家整车厂，年产新能源汽车10万台，产值数百亿元。圣伟屹在联盟中，机械加工能力最强，对十堰新能源汽车电机、变速箱、空压机、车桥等产业链的形成具有重要作用。

良好的装备和制造工艺，引来了“近水楼台”东风公司的众多订单。7月，圣伟屹公司接到了东风公司制泵厂油泵、空压机等4个产品、2万多件的加工订单，年加工值600多万元；8月，东风公司刃量具厂为神龙、沃尔沃配套生产的变速箱齿轮等8个品种，委托给该公司加工，月产3万件，年加工值700多万元。公司投产2个多月，已接到50多个品种的汽车配套产品新订单，合同总金额上亿元。

“8月底，公司又接到月供几万件的光纤和通信产品委托加工订单，附加值2000多万元。”赵放军表示，随着此项加工业务的扩展，必将带动一批企业和人员从事光电子生产，让十堰市这个传统的机械工业基地，诞生了光电子产业。





