查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 特别报道 ·综合效应相当于年造林10万亩 ·图文：新洋丰基地水稻亩产可达1072公斤 ·全新的专用肥试验基地 ·探秘刮刮乐（上） ·机器有了“思想”订单添了“任性” ·贫困乡村变旅游景区 ·鄂州黄石携手打造观光旅游 ·樊城区5个项目集中签约 ·图文：优秀供应商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 综合效应相当于年造林10万亩 · 图文：新洋丰基地水稻亩产可达1 · 全新的专用肥试验基地 · 探秘刮刮乐（上） · 机器有了“思想”订单添了“任性 · 贫困乡村变旅游景区 · 鄂州黄石携手打造观光旅游 · 樊城区5个项目集中签约 · 图文：优秀供应商 8 特别报道 2016.9.5 星期一 探秘刮刮乐（上） 湖北日报讯 有读者说，读了前两年《湖北日报》的“福彩公益荆楚行”系列报道，对于福彩的公益性质我们算是弄清楚了。但福彩的魅力不仅是公益，还有中奖。我就想问问：玩彩票的乐趣在哪里？买彩票究竟有没有技巧？那些亿元大奖都是真的吗？……

好问题岂能辜负！

为此，我们通过专访，请福彩专家及业内人士为您答疑解惑，形成了这组特别报道奉献给您。有问题您尽管问——这就是“阳光福彩”的阳光心态。

刮刮乐是一种网点即开型福利彩票，2005年9月1日一经上市，就收获了广大彩民朋友的喜爱。

许多彩民朋友表示，刮刮乐的玩法，使他们期待刮开时的“惊喜瞬间”；印刷精美的刮刮乐，也吸引了不少收藏爱好者。

轻薄的一张小纸片，它有什么历史故事，其中蕴含的先进技术有哪些？它的随机率可以得到保证吗？本栏目将分上下两篇，为您探秘刮刮乐的奇妙世界。



刮刮乐的发展历程

即开型彩票是由中福彩发行的即买、即开、即奖、即兑的彩票，全称为“即开即兑型彩票”。这种彩票节奏快，无须等待开奖时间。

在刮刮乐之前，我国即开型福利彩票采用的是大奖组销售模式，它的基本形态是在一定时间内，在同一地点或同一区域内，集中销售彩票。该销售模式采用实物奖，让群众看得见、摸得着。但之后由于政策的调整，大奖组集中销售这种方式逐渐走低，于2004年5月18日正式退出历史舞台。

2003年10月，基于网点销售的新型即开票销售模式首先在上海试点成功。由这种模式销售的即开票，也称为网点票。截止到2004年，新的销售模式已经在六个省市试点成功。为鼓励这种销售模式的发展，财政部批准，从2005年9月1日起，将即开型彩票的返奖率从50%提升到65%。这对我国即开型彩票的发展，具有积极重要的历史意义。为了抓住这一契机，大力宣传推广新上市的网点票，并使网点票区别于以往的大奖组形象，中福彩中心决定，为网点即开型福利彩票统一命名为刮刮乐。

2005年9月，勇士闯关4面市。作为第一款返奖率65%的福彩即开票，其上市标志着刮刮乐正式踏上历史舞台。这一时期，刮刮乐以崭新的品牌面貌和丰富的游戏品种，迅速打开了福彩即开票的新局面，显现出强劲的发展潜力。

2008年，刮刮乐登上雪域高原，成功在西藏上市，完成了在全国销售的目标。由此正式建立起辐射全国的销售网络，也标志着刮刮乐进入了新的发展阶段。

到了2012年，刮刮乐的发展进入成熟期。刮刮乐的销售再次改变思路，突破了传统网点建设的模式，通过在刮刮乐产品上印刷商品条形码，拓展了销售渠道。

2015年推出的满堂彩游戏，一经上市便成为目前最受欢迎的20元面值刮刮乐。该款游戏首次使用扫描二维码的方式进行线上线下联动，体现了刮刮乐与时俱进的发展战略。

自上市以来，刮刮乐陆续推出了几百款主题丰富的游戏品种，都因返奖率高、中奖面宽、玩法有趣等特点而广受欢迎。刮刮乐更凭借其安全性强、公平、公正的特点，拓宽了市场，得到了彩民的信任，年销量从最初2005年的2亿多元不断增长屡破记录。



刮刮乐的主要玩法

截止到2015年，刮刮乐累计发行了412款彩票游戏。玩法设计上主要采用了走步类玩法、同符玩法、九宫格玩法、棋牌类玩法等基础玩法。

走步类玩法，通常由几个数字或骰子组成玩法刮开区，按照每一个数字或骰子所表示的点数在彩票票面的路线图走，停下时如果走到路线图的奖金上，就中得该奖金，几步走下来，所中得的奖金之和即为该张彩票中得的总金额。此种玩法在目前的即开型刮刮乐彩票市场上是主力玩法，其玩法简单易懂，趣味性强，受到广大彩民的热烈追捧。勇士闯关系列彩票和大富翁系列彩票就属于这类玩法。

同符玩法，这类彩票玩法区通常比较大，由中奖符号区和兑奖符号区两部分组成。中奖符号区由1到2个数字或图形，兑奖符号区由5到12个数字或图形组成，每个数字或图形下面有奖金。如果兑奖符号区中任意一个符号与中奖符号区的符号相同，则中兑奖符号区数字或图形下面的奖金。中奖奖金可以兼中兼得。这种玩法一般有多次中奖机会，福彩“争分夺秒”“点球大战”等就是这样类型的彩票。

九宫格玩法，来自于民间的九宫格游戏，玩法区有九个方格，内有九种图形或符号。如果任意三种图形或符号相同而且组成一条直线，“成行、成列或成斜”即中奖。当然玩法区还可以再扩大演变成44的方格或5×5的方格。幸运宝贝系列彩票采用的就是这种玩法。

棋牌类玩法主要是将扑克、麻将或骨牌等大众喜闻乐见的休闲游戏移植到即开型刮刮乐彩票中，其具体玩法随扑克、麻将或骰子的不同玩法而有所不同，而且由于即开型刮刮乐彩票的限制，多半进行了简化。当然也有以扑克、麻将或骰子的样子作为奖符，而玩法属于其它类玩法，如福彩的“趣味麻将”“多彩扑克”等。

丰富多彩的刮刮乐游戏，给广大彩民带来了欢乐。上市11年以来，刮刮乐以简单的玩法、灵活的设计方式、精美的票面，吸引着广大彩民的目光。

（申莹整理）

（本文核心信息引自中国福利彩票发行管理中心官网）





