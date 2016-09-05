查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 特别报道 ·综合效应相当于年造林10万亩 ·图文：新洋丰基地水稻亩产可达1072公斤 ·全新的专用肥试验基地 ·探秘刮刮乐（上） ·机器有了“思想”订单添了“任性” ·贫困乡村变旅游景区 ·鄂州黄石携手打造观光旅游 ·樊城区5个项目集中签约 ·图文：优秀供应商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 综合效应相当于年造林10万亩 · 图文：新洋丰基地水稻亩产可达1 · 全新的专用肥试验基地 · 探秘刮刮乐（上） · 机器有了“思想”订单添了“任性 · 贫困乡村变旅游景区 · 鄂州黄石携手打造观光旅游 · 樊城区5个项目集中签约 · 图文：优秀供应商 8 特别报道 2016.9.5 星期一 “超级稻”单产纪录或被改写 图文：新洋丰基地水稻亩产可达1072公斤 湖北日报讯 图为：中国工程院院士袁隆平在荆门新洋丰肥业超级稻试验示范基地考察。 （视界网 朱舜 记者 杨富春 摄）



（记者杨富春、通讯员成华彪）8月26日，荆门市东宝区子陵镇子陵村，新洋丰肥业肥料试验示范基地，50亩超级稻丰收在即。“现场测产，有效穗达17.5穗/蔸，每亩成穗达20.1万穗，每穗粒数达241粒，千粒重26-27克，理论亩产可达1072公斤。”手捧饱满结实的穗粒，试验示范基地研发中心副主任刘世昌喜滋滋地跑到来荆门考察的袁隆平院士面前。

仔细询问了荆门所处纬度、海拔、气候条件后，袁隆平院士将手心的谷粒一颗颗拈起，捏了捏说，今年长江中下游地区七、八月份暴雨高温，水稻结实率偏低。不过，新洋丰试验田结实率达到90%，非常好。试验田种的是“超优1000”，如果加强后期田间管理，亩产肯定过千公斤。

去年，袁隆平院士领衔的超级杂交水稻海南三亚海棠湾试验基地，百亩连片亩产最高纪录为1062.7公斤。袁隆平说，三亚光照强、海拔低，昼夜温差仅5-6摄氏度，超级稻生长期较内陆短十几天，如果这里亩产1000公斤，在内陆理论亩产可达1200公斤。





