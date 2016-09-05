查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 特别报道 ·综合效应相当于年造林10万亩 ·图文：新洋丰基地水稻亩产可达1072公斤 ·全新的专用肥试验基地 ·探秘刮刮乐（上） ·机器有了“思想”订单添了“任性” ·贫困乡村变旅游景区 ·鄂州黄石携手打造观光旅游 ·樊城区5个项目集中签约 ·图文：优秀供应商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 综合效应相当于年造林10万亩 · 图文：新洋丰基地水稻亩产可达1 · 全新的专用肥试验基地 · 探秘刮刮乐（上） · 机器有了“思想”订单添了“任性 · 贫困乡村变旅游景区 · 鄂州黄石携手打造观光旅游 · 樊城区5个项目集中签约 · 图文：优秀供应商 8 特别报道 2016.9.5 星期一 全省最大生态板生产基地监利起航 综合效应相当于年造林10万亩 湖北日报讯 （记者罗序文、通讯员宋从峰、廖含嫣）昨从监利获悉，湖北福汉木业集团、监利福江集团这两家全省木业制造巨头日前签订协议，联合在监利建设全省最大木芯板和生态板生产基地。

湖北福汉木业是中国木材与木制品行业领军企业；监利福江集团集造林、木材加工、人造板生产等于一体，拥有原料林基地20万亩。根据协议，生产基地分两期建设。第一期拟投资5000万元，打造全省最大木芯板和生态板生产基地。其中技改投资300万元，对福江集团生态板基材生产线和贴面生产线升级改造，每月可生产高档生态板10万片以上。基地二期拟投资5亿元，打造年产50万立方米秸秆生态防火复合材料生产基地。该项目属全国农作物秸秆综合利用重点推介项目，也是长江经济带绿色发展重点示范项目。项目建成后可实现年产值20亿元，每年可综合利用农作物秸秆50万吨，有效解决当地农作物秸秆焚烧污染问题，可节约木材75万立方米，其综合效应相当于每年营造10万亩森林。





