综合效应相当于年造林10万亩图文：新洋丰基地水稻亩产可达1072公斤全新的专用肥试验基地探秘刮刮乐（上）机器有了“思想”订单添了“任性”贫困乡村变旅游景区鄂州黄石携手打造观光旅游樊城区5个项目集中签约图文：优秀供应商
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 第8版 特别报道
·综合效应相当于年造林10万亩
·图文：新洋丰基地水稻亩产可达1072公斤
·全新的专用肥试验基地
·探秘刮刮乐（上）
·机器有了“思想”订单添了“任性”
·贫困乡村变旅游景区
·鄂州黄石携手打造观光旅游
·樊城区5个项目集中签约
·图文：优秀供应商
湖北日报电子版
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8 特别报道 2016.9.5 星期一
全省最大生态板生产基地监利起航
综合效应相当于年造林10万亩
    湖北日报讯 （记者罗序文、通讯员宋从峰、廖含嫣）昨从监利获悉，湖北福汉木业集团、监利福江集团这两家全省木业制造巨头日前签订协议，联合在监利建设全省最大木芯板和生态板生产基地。
    湖北福汉木业是中国木材与木制品行业领军企业；监利福江集团集造林、木材加工、人造板生产等于一体，拥有原料林基地20万亩。根据协议，生产基地分两期建设。第一期拟投资5000万元，打造全省最大木芯板和生态板生产基地。其中技改投资300万元，对福江集团生态板基材生产线和贴面生产线升级改造，每月可生产高档生态板10万片以上。基地二期拟投资5亿元，打造年产50万立方米秸秆生态防火复合材料生产基地。该项目属全国农作物秸秆综合利用重点推介项目，也是长江经济带绿色发展重点示范项目。项目建成后可实现年产值20亿元，每年可综合利用农作物秸秆50万吨，有效解决当地农作物秸秆焚烧污染问题，可节约木材75万立方米，其综合效应相当于每年营造10万亩森林。


 
　