查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第7版 时事
·图文：经略周边外交 共谋地区发展
·安倍访俄：“经济牌”难解“政治结”
·湖北省荆门高新区·掇刀区2016年面向全国引进急需紧缺专业人才公告
·中老合资卫星通信企业获老挝业务经营资格
·中美投资协定谈判取得重大进展
·中美投资协定让双方受益
·首度纳入两岸和平协议内容
·山东电信启动全流量计费新模式
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 评论
第11版 : 经济纵横
第12版 : 文化新闻
第13版 : 三农观察
第14版 : 武汉观察
第15版 : 民生关注 体育
第16版 : 专题
第2版 : 聚焦G20
第3版 : 聚焦G20
第4版 : 聚焦G20
第5版 : 聚焦G20
第6版 : 时政要闻
第7版 : 时事
第8版 : 特别报道
第9版 : 特别报道
·
图文：经略周边外交 共谋地区发
·
安倍访俄：“经济牌”难解“政治
·
湖北省荆门高新区·掇刀区201
·
中老合资卫星通信企业获老挝业务
·
中美投资协定谈判取得重大进展
·
中美投资协定让双方受益
·
首度纳入两岸和平协议内容
·
山东电信启动全流量计费新模式
7
时事
2016.9.5 星期一
山东电信启动全流量计费新模式
湖北日报讯 据新华社电 记者4日从中国电信山东分公司获悉，山东电信全面启动全流量计费新模式，将语音、短信统一折算成流量进行计费，且语音与流量可相互自由转换，让消费者享受更多实惠。
随着4G智能手机的日益普及，各类APP应用越来越丰富，手机用户消费特征由过去2G、3G时代的语音为主、流量为辅，逐渐呈现以流量为主、语音为辅的新模式。但在现行计费方式下，经常会出现流量不够用、语音有剩余的现象。
为响应国家“提速降费”号召，山东电信全面启动全流量计费新模式，简化了话费套餐内容，将语音、短信折算成流量进行计费，用户仅需了解总流量额度即可，无需区分套餐内语音、流量甚至短信数据。
其中，用户话费套餐中的流量可以自由转语音，1M等于1分钟，打多少分钟电话就扣多少M流量，不会产生套餐内通话时长的结余。同时，套餐内的“国内流量”可折算为“国内通话”，打电话时不再区分本地、长途还是漫游，全国范围都是市话。