图文：经略周边外交 共谋地区发展安倍访俄：“经济牌”难解“政治结”湖北省荆门高新区·掇刀区2016年面向全国引进急需紧缺专业人才公告中老合资卫星通信企业获老挝业务经营资格中美投资协定谈判取得重大进展中美投资协定让双方受益首度纳入两岸和平协议内容山东电信启动全流量计费新模式
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 第7版 时事
·图文：经略周边外交 共谋地区发展
·安倍访俄：“经济牌”难解“政治结”
·湖北省荆门高新区·掇刀区2016年面向全国引进急需紧缺专业人才公告
·中老合资卫星通信企业获老挝业务经营资格
·中美投资协定谈判取得重大进展
·中美投资协定让双方受益
·首度纳入两岸和平协议内容
·山东电信启动全流量计费新模式
湖北日报电子版
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7 时事 2016.9.5 星期一
山东电信启动全流量计费新模式
    湖北日报讯 据新华社电 记者4日从中国电信山东分公司获悉，山东电信全面启动全流量计费新模式，将语音、短信统一折算成流量进行计费，且语音与流量可相互自由转换，让消费者享受更多实惠。
    随着4G智能手机的日益普及，各类APP应用越来越丰富，手机用户消费特征由过去2G、3G时代的语音为主、流量为辅，逐渐呈现以流量为主、语音为辅的新模式。但在现行计费方式下，经常会出现流量不够用、语音有剩余的现象。
    为响应国家“提速降费”号召，山东电信全面启动全流量计费新模式，简化了话费套餐内容，将语音、短信折算成流量进行计费，用户仅需了解总流量额度即可，无需区分套餐内语音、流量甚至短信数据。
    其中，用户话费套餐中的流量可以自由转语音，1M等于1分钟，打多少分钟电话就扣多少M流量，不会产生套餐内通话时长的结余。同时，套餐内的“国内流量”可折算为“国内通话”，打电话时不再区分本地、长途还是漫游，全国范围都是市话。


   
　