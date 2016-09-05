查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 时事 ·图文：经略周边外交 共谋地区发展 ·安倍访俄：“经济牌”难解“政治结” ·湖北省荆门高新区·掇刀区2016年面向全国引进急需紧缺专业人才公告 ·中老合资卫星通信企业获老挝业务经营资格 ·中美投资协定谈判取得重大进展 ·中美投资协定让双方受益 ·首度纳入两岸和平协议内容 ·山东电信启动全流量计费新模式 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：经略周边外交 共谋地区发 · 安倍访俄：“经济牌”难解“政治 · 湖北省荆门高新区·掇刀区201 · 中老合资卫星通信企业获老挝业务 · 中美投资协定谈判取得重大进展 · 中美投资协定让双方受益 · 首度纳入两岸和平协议内容 · 山东电信启动全流量计费新模式 7 时事 2016.9.5 星期一 山东电信启动全流量计费新模式 湖北日报讯 据新华社电 记者4日从中国电信山东分公司获悉，山东电信全面启动全流量计费新模式，将语音、短信统一折算成流量进行计费，且语音与流量可相互自由转换，让消费者享受更多实惠。

随着4G智能手机的日益普及，各类APP应用越来越丰富，手机用户消费特征由过去2G、3G时代的语音为主、流量为辅，逐渐呈现以流量为主、语音为辅的新模式。但在现行计费方式下，经常会出现流量不够用、语音有剩余的现象。

为响应国家“提速降费”号召，山东电信全面启动全流量计费新模式，简化了话费套餐内容，将语音、短信折算成流量进行计费，用户仅需了解总流量额度即可，无需区分套餐内语音、流量甚至短信数据。

其中，用户话费套餐中的流量可以自由转语音，1M等于1分钟，打多少分钟电话就扣多少M流量，不会产生套餐内通话时长的结余。同时，套餐内的“国内流量”可折算为“国内通话”，打电话时不再区分本地、长途还是漫游，全国范围都是市话。





