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该政策纲领在“总论”中指出，由于当局及民进党至今仍不放弃“台独”党纲，依然不接受“九二共识”，两岸和平已经出现重大变数。中国国民党基于过去的执政经验，在目前两岸关系高度不稳定的情况下，积极扮演台海和平与稳定的角色，推动有利于台湾人民的两岸交流与合作。

在具体论及两岸关系的内容中，该政策纲领提出:深化“九二共识”，积极探讨以和平协议结束两岸敌对状态可能性，扮演推动两岸和平制度化角色，确保台湾人民福祉;积极推动两岸交流，强化国民党大陆事务及台商服务中心，主动关心在大陆经商、就业、求学及生活的台湾民众，替人民争取权益;通过两岸论坛及各类交流平台，协助解决两岸交流所衍生的各项问题，支持在台大陆配偶及学生享有与外籍人士同等权益。

有关“两岸和平协议”，最早见于2005年4月29日，时任中共中央总书记胡锦涛与时任中国国民党主席连战在北京会谈后共同发布的“两岸和平发展共同愿景”，其中提出:“促进正式结束两岸敌对状态，达成和平协议，建构两岸关系和平稳定发展的架构，包括建立军事互信机制，避免两岸军事冲突。”





