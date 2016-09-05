图文：经略周边外交 共谋地区发展安倍访俄：“经济牌”难解“政治结”湖北省荆门高新区·掇刀区2016年面向全国引进急需紧缺专业人才公告中老合资卫星通信企业获老挝业务经营资格中美投资协定谈判取得重大进展中美投资协定让双方受益首度纳入两岸和平协议内容山东电信启动全流量计费新模式
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 第7版 时事
·图文：经略周边外交 共谋地区发展
·安倍访俄：“经济牌”难解“政治结”
·湖北省荆门高新区·掇刀区2016年面向全国引进急需紧缺专业人才公告
·中老合资卫星通信企业获老挝业务经营资格
·中美投资协定谈判取得重大进展
·中美投资协定让双方受益
·首度纳入两岸和平协议内容
·山东电信启动全流量计费新模式
湖北日报电子版
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7 时事 2016.9.5 星期一
中美投资协定让双方受益
    湖北日报讯 中美投资协定一旦达成，两国企业所获跨国投资空间将双向打开。
    美国对中国的直接投资(FDI)近20年来一直保持持续劲升态势，形成了高达700多亿美元的FDI存量。而在中美投资协定之下，中国100多个行业都会向美方企业开放投资，包括存在限制的汽车制造、银行、化学和能源等行业，美国企业在华获得的投资规模将显著放大。
    鉴于此，美国通过资本项目顺差修正经常性贸易逆差的能量将大大增强。不仅如此，美国正加速推进“再工业化”战略，并借机重组全球产业链，而中美投资协定为中国资本打开进入美国的通道，不仅将夯实“美国制造”强势回归的底气，还有助于复兴美国制造业在全球的王者地位。
    中国也将从中得益。中国对美FDI只有200亿美元，不到美国吸收外资总量的1%。不仅如此，从华为、中兴在美国投资遭拒，到三一重工在美收购被否，双汇收购史密斯菲尔德闹得沸沸扬扬，中国企业在美国投资始终处于举步维艰的尴尬与无奈中。双边投资协定的护航，不仅能大大缓解中国企业对美投资的后顾之忧，而且也将削平中企进入美国市场的门槛，大洋彼岸的投资空间将乐观可期。 （据新华社电）


   
　