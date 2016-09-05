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美国对中国的直接投资(FDI)近20年来一直保持持续劲升态势，形成了高达700多亿美元的FDI存量。而在中美投资协定之下，中国100多个行业都会向美方企业开放投资，包括存在限制的汽车制造、银行、化学和能源等行业，美国企业在华获得的投资规模将显著放大。

鉴于此，美国通过资本项目顺差修正经常性贸易逆差的能量将大大增强。不仅如此，美国正加速推进“再工业化”战略，并借机重组全球产业链，而中美投资协定为中国资本打开进入美国的通道，不仅将夯实“美国制造”强势回归的底气，还有助于复兴美国制造业在全球的王者地位。

中国也将从中得益。中国对美FDI只有200亿美元，不到美国吸收外资总量的1%。不仅如此，从华为、中兴在美国投资遭拒，到三一重工在美收购被否，双汇收购史密斯菲尔德闹得沸沸扬扬，中国企业在美国投资始终处于举步维艰的尴尬与无奈中。双边投资协定的护航，不仅能大大缓解中国企业对美投资的后顾之忧，而且也将削平中企进入美国市场的门槛，大洋彼岸的投资空间将乐观可期。 （据新华社电）





