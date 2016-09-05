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·安倍访俄：“经济牌”难解“政治结”
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·中美投资协定谈判取得重大进展
·中美投资协定让双方受益
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安倍访俄：“经济牌”难解“政治
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中老合资卫星通信企业获老挝业务
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山东电信启动全流量计费新模式
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时事
2016.9.5 星期一
中美投资协定谈判取得重大进展
湖北日报讯 据新华社电 商务部新闻发言人孙继文4日说，8月21日至28日，中美双方在京举行第28轮中美投资协定谈判。8月29日至9月3日，双方继续通过团长会议、小范围会谈等方式举行了一系列密集磋商，推动谈判取得重大进展。
孙继文说，谈判和磋商期间，双方交换了第三次负面清单改进出价，体现了双方通过谈判创建非歧视、透明、开放的投资体制的共同目标。
他说，双方还就文本遗留问题进行了深入谈判，并在重要议题上达成共识。双方将继续密集推动谈判，加快工作节奏，为达成一项互利共赢、高水平的投资协定而努力。
据介绍，中美投资协定谈判自2008年正式启动，迄今已举行了28轮谈判。2013年7月，在两国元首的共同推动下，双方宣布以“准入前国民待遇加负面清单模式”为基础进入实质性谈判阶段，标志着谈判取得重大突破。经不懈努力，双方于2015年初基本完成了协定文本核心问题和主要条款的谈判。2015年6月，双方首次交换了负面清单出价，正式开启负面清单谈判。