图文：经略周边外交 共谋地区发展安倍访俄：“经济牌”难解“政治结”湖北省荆门高新区·掇刀区2016年面向全国引进急需紧缺专业人才公告中老合资卫星通信企业获老挝业务经营资格中美投资协定谈判取得重大进展中美投资协定让双方受益首度纳入两岸和平协议内容山东电信启动全流量计费新模式
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 第7版 时事
·图文：经略周边外交 共谋地区发展
·安倍访俄：“经济牌”难解“政治结”
·湖北省荆门高新区·掇刀区2016年面向全国引进急需紧缺专业人才公告
·中老合资卫星通信企业获老挝业务经营资格
·中美投资协定谈判取得重大进展
·中美投资协定让双方受益
·首度纳入两岸和平协议内容
·山东电信启动全流量计费新模式
湖北日报电子版
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7 时事 2016.9.5 星期一
中美投资协定谈判取得重大进展
    湖北日报讯 据新华社电 商务部新闻发言人孙继文4日说，8月21日至28日，中美双方在京举行第28轮中美投资协定谈判。8月29日至9月3日，双方继续通过团长会议、小范围会谈等方式举行了一系列密集磋商，推动谈判取得重大进展。
    孙继文说，谈判和磋商期间，双方交换了第三次负面清单改进出价，体现了双方通过谈判创建非歧视、透明、开放的投资体制的共同目标。
    他说，双方还就文本遗留问题进行了深入谈判，并在重要议题上达成共识。双方将继续密集推动谈判，加快工作节奏，为达成一项互利共赢、高水平的投资协定而努力。
    据介绍，中美投资协定谈判自2008年正式启动，迄今已举行了28轮谈判。2013年7月，在两国元首的共同推动下，双方宣布以“准入前国民待遇加负面清单模式”为基础进入实质性谈判阶段，标志着谈判取得重大突破。经不懈努力，双方于2015年初基本完成了协定文本核心问题和主要条款的谈判。2015年6月，双方首次交换了负面清单出价，正式开启负面清单谈判。


   
　