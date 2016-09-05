查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 时事 ·图文：经略周边外交 共谋地区发展 ·安倍访俄：“经济牌”难解“政治结” ·湖北省荆门高新区·掇刀区2016年面向全国引进急需紧缺专业人才公告 ·中老合资卫星通信企业获老挝业务经营资格 ·中美投资协定谈判取得重大进展 ·中美投资协定让双方受益 ·首度纳入两岸和平协议内容 ·山东电信启动全流量计费新模式 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：经略周边外交 共谋地区发 · 安倍访俄：“经济牌”难解“政治 · 湖北省荆门高新区·掇刀区201 · 中老合资卫星通信企业获老挝业务 · 中美投资协定谈判取得重大进展 · 中美投资协定让双方受益 · 首度纳入两岸和平协议内容 · 山东电信启动全流量计费新模式 7 时事 2016.9.5 星期一 中美投资协定谈判取得重大进展 湖北日报讯 据新华社电 商务部新闻发言人孙继文4日说，8月21日至28日，中美双方在京举行第28轮中美投资协定谈判。8月29日至9月3日，双方继续通过团长会议、小范围会谈等方式举行了一系列密集磋商，推动谈判取得重大进展。

孙继文说，谈判和磋商期间，双方交换了第三次负面清单改进出价，体现了双方通过谈判创建非歧视、透明、开放的投资体制的共同目标。

他说，双方还就文本遗留问题进行了深入谈判，并在重要议题上达成共识。双方将继续密集推动谈判，加快工作节奏，为达成一项互利共赢、高水平的投资协定而努力。

据介绍，中美投资协定谈判自2008年正式启动，迄今已举行了28轮谈判。2013年7月，在两国元首的共同推动下，双方宣布以“准入前国民待遇加负面清单模式”为基础进入实质性谈判阶段，标志着谈判取得重大突破。经不懈努力，双方于2015年初基本完成了协定文本核心问题和主要条款的谈判。2015年6月，双方首次交换了负面清单出价，正式开启负面清单谈判。





