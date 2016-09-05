查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 时事 ·图文：经略周边外交 共谋地区发展 ·安倍访俄：“经济牌”难解“政治结” ·湖北省荆门高新区·掇刀区2016年面向全国引进急需紧缺专业人才公告 ·中老合资卫星通信企业获老挝业务经营资格 ·中美投资协定谈判取得重大进展 ·中美投资协定让双方受益 ·首度纳入两岸和平协议内容 ·山东电信启动全流量计费新模式 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：经略周边外交 共谋地区发 · 安倍访俄：“经济牌”难解“政治 · 湖北省荆门高新区·掇刀区201 · 中老合资卫星通信企业获老挝业务 · 中美投资协定谈判取得重大进展 · 中美投资协定让双方受益 · 首度纳入两岸和平协议内容 · 山东电信启动全流量计费新模式 7 时事 2016.9.5 星期一 中老合资卫星通信企业获老挝业务经营资格 湖北日报讯 据新华社电 经老挝总理府批准，中国与老挝合资成立的老挝亚太卫星有限公司日前与老挝计划投资部签署老挝卫星《特许经营协议》，正式获得业务经营资格。

这份协议由老挝计划投资部副部长本塔维·西苏潘通和老挝亚太卫星有限公司总经理丁咏冰分别代表双方签署。根据协议，老挝亚太卫星有限公司正式获得老挝政府许可，将可通过老挝一号卫星开展卫星通信、卫星电视和地面移动通信等业务。

老挝一号通信卫星项目于2012年12月1日正式启动，由中国亚太移动通信卫星有限责任公司总承包。这颗卫星于2015年11月21日在中国西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射。今年3月，卫星完成在轨交付，中老合资的老挝亚太卫星有限公司同时成立，负责卫星的商业运营。





