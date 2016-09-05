查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 时事 ·图文：经略周边外交 共谋地区发展 ·安倍访俄：“经济牌”难解“政治结” ·湖北省荆门高新区·掇刀区2016年面向全国引进急需紧缺专业人才公告 ·中老合资卫星通信企业获老挝业务经营资格 ·中美投资协定谈判取得重大进展 ·中美投资协定让双方受益 ·首度纳入两岸和平协议内容 ·山东电信启动全流量计费新模式 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：经略周边外交 共谋地区发 · 安倍访俄：“经济牌”难解“政治 · 湖北省荆门高新区·掇刀区201 · 中老合资卫星通信企业获老挝业务 · 中美投资协定谈判取得重大进展 · 中美投资协定让双方受益 · 首度纳入两岸和平协议内容 · 山东电信启动全流量计费新模式 7 时事 2016.9.5 星期一 湖北省荆门高新区·掇刀区2016年面向全国引进急需紧缺专业人才公告 湖北日报讯 为深入实施“人才强区”战略，加快主导产业发展，为打造荆门发展核心增长极、顺利实现“两个率先”目标提供坚强人才保障，中共荆门高新区工委·掇刀区委决定，2016年面向全国引进20名急需紧缺专业人才。现将有关事项公告如下：

一、专业需求

车辆工程（汽车）、自动化（机器人）、新能源新材料、生物医药（制药）、循环经济（再生资源与环保）、电子商务、金融、城市规划、化工及熟悉国家创新型特色园区创建的专业人才20名。（具体岗位需求见附表）

二、引进对象及资格条件

（一）引进对象。面向全国全日制本科及以上学历人员或国外知名高校同等学历人员（现已在高新区·掇刀区内党政机关、国有企事业单位、人民团体和群众团体中从事公务的人员不纳入引才范围）。

（二）资格条件。报名人员必须具备《事业单位公开招聘人员暂行规定》规定的基本条件，同时应具备以下资格：

1.2016年12月31日前取得全日制本科及以上学历学位证书；

2.具有二年及以上相关工作经历（全日制博士研究生不限工作经历，全日制硕士研究生工作经历可放宽至一年）；

3.本科生年龄在35周岁（即1981年9月30日以后出生）以下；硕士研究生年龄在40周岁以下（即1976年9月30日以后出生）；博士研究生年龄在45周岁以下（即1971年9月30日以后出生），特别优秀的可适当放宽；

4.符合国家规定的体检健康标准。

三、引进方式及程序

（一）引进主要方式。根据岗位和专业特点，采取测试（含笔试、面试或面谈）、考察等形式确定。具有高级专业技术职务或博士学位的人员直接进入面试或面谈环节。（二）主要程序。

1.报名。截止报名时间为2016年9月30日24:00。报名人员可登录湖北人事考试网、荆门党建网、荆门人事考试信息网、荆门高新区·掇刀区政府门户网站，下载《湖北省荆门高新区·掇刀区2016年面向全国引进急需紧缺专业人才报名表》，填写后连同身份证、学历学位证、职业资格证等证件扫描件及工作经历的有效证明发送到邮箱：ddqwrcb@163.com。联系人：廖伟（13986996237）；刘嫦媚（13707261483）。

2.资格审查。报名结束后，对报名人员的资格进行审查。资格审查贯穿招引全过程，凡弄虚作假的，一经查实，即取消引进资格。

3.测试。采取与岗位特征相匹配的专业考评办法，对报名人员进行测试。依据测试成绩，按照一定的比例择优确定考察对象。测试的时间、地点、方式另行通知。

测试时需提供：（1）身份证、学历学位证、职称证及其他有关证书原件及复印件各1份；（2）《报名表》原件1份；（3）工作经历的有效证明（签订的劳动合同、社保缴纳证明或工资发放证明等）；（4）近期1寸彩色正面免冠照片3张。

4.考察。考察突出德才素质，重点对考生道德品行、专业特长、能力素质、工作表现、职位匹配等情况进行考察。考察中发现考察对象有关材料主要信息不实或不符合岗位资格条件的，取消资格。按照1：1进入体检环节。

5.体检。体检的项目和标准依照《公务员录用体检通用标准（试行）》有关规定执行。

6.公示和引进。拟引进人选在荆门党建网、荆门人事考试网、荆门高新区·掇刀区政府门户网站上进行公示，接受社会监督，公示时间为7天。公示期满，符合条件的，办理引进手续。

四、相关待遇及管理

1.引进人才实行一年试用期，试用期内享受同职级人员工资待遇。试用期满，考核合格的，由区编办根据正式任职的工作岗位办理用编手续。由区委人才办与引进人才签订工作协议，最低服务年限为5年（经组织安排在市内调动的除外），服务年限从录用报到之日起计算。服务期内离开或考核不合格者，相应待遇取消。

2.引进的具有正高职称人员、行业领军或知名企业高级管理人员，除正常工资津补贴外，另外给予30万元的资助（其中，财政一次性给予12万元安家补助，5年内每月给予3000元的人才津贴）。特别优秀的，工资待遇面议。

3.引进的具有副高职称人员或全日制博士研究生，除正常工资津补贴外，另外给予20万元的资助（其中，财政一次性给予8万元安家补助，5年内每月给予2000元的人才津贴）。特别优秀的，工资待遇面议。

4.引进的全日制硕士研究生，除正常工资津补贴外，另外给予8万元的资助（其中，财政一次性给予2万元安家补助，5年内每月给予1000元的人才津贴）。特别优秀的，工资待遇面议。

5.引进的全日制本科生，除正常工资津补贴外，另外给予5万元的资助（其中，财政一次性给予2万元安家补助，5年内每月给予500元的人才津贴）。特别优秀的，工资待遇面议。

6.引进人才在荆门工作的最低服务年限内，由工作单位免费提供适宜的过渡性住房，并妥善安排家属工作，为子女入学提供方便。其中，配偶为公务员或事业单位人员的，对口安排工作。

中共荆门高新区工委·掇刀区委人才工作领导小组办公室

2016年8月31日

荆门高新区·掇刀区

序号 单位名称 需求人数 专业要求 其他条件



1 3 车辆工程（汽车）相关专业 具有汽车行业生产管理工作经验，或行业政策研究或产业招商工作经验，熟悉汽车制造工艺流程和专业知识。

2 2 自动化（机器人）相关专业 具有自动化（机器人）企业生产管理或行业政策研究工作经验，熟悉业务工作流程和专业知识。

3 2 循环经济（再生资源与环保）相关专业 具有循环经济类企业生产管理工作经验，或行业政策研究或产业招商工作经验，熟悉业务工作流程和专业知识。

4 2 生物医药（制药）相关专业 具有生物医药类企业生产管理工作经验，或行业政策研究或产业招商工作经验，熟悉业务工作流程和专业知识。

5 2 新能源新材料相关专业 具有新能源新材料企业生产管理工作经验，或行业政策研究或产业招商工作经验，熟悉业务工作流程和专业知识。

6 2 化工相关专业 具有化工类企业生产管理工作经验，或行业政策研究或产业招商工作经验，熟悉业务工作流程和各项专业知识。

7 2 电子商务相关专业 具有电子商务、互联网行业工作经验，或行业政策研究工作经验，熟悉电子商务业务。

8 2 金融学相关专业 具有政府投融资或行业政策研究工作经验，熟悉政府投融资业务、资本市场和企业上市工作。

9 2 城市规划相关专业 具有城市规划建设工作经验，熟悉城市规划业务。

10 1 专业不限 具有国家创新型特色园区创建工作经验，熟悉国家政策。





