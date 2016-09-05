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分析人士指出，安倍近期加大对俄外交力度，意图通过经济合作达到解决领土问题等政治目的。但由于日本自身经济面临困难，加上俄在领土问题上态度坚决，安倍的企图很难实现。



强调经济合作

安倍2日在与普京会谈时表示，开发远东地区是俄罗斯重点任务之一，日本愿尽最大努力与俄方在远东开展合作。普京则表示，俄方认为应从政治层面支持两国企业加强联系的愿望。

据俄外长拉夫罗夫介绍，目前俄日两国之间有多个大项目正在抓紧研究并将付诸实施。普京将于今年12月访问日本。双方商定，将尽一切努力，争取至少在年底普京访日期间宣布几个大项目。

论坛期间，俄日两国决定成立俄日联合投资基金，首期融资额将达10亿美元，主要用于投资俄远东地区的优先发展项目。日本方面还宣布，计划投资修建从符拉迪沃斯托克至俄罗斯萨哈共和国的铁路，以更加方便快捷地从萨哈共和国进口煤炭、油气等资源。



实为政治目的

尽管安倍在此次会谈中展现出开展经济合作的强烈意愿，但分析人士指出，其背后真正的目的却在于政治问题。

首先，日本想利用经济利益换取俄方在领土问题上的让步。

俄日领土问题是指双方对南千岛群岛(日本称北方四岛)归属的争端。千岛群岛位于俄远东堪察加半岛与日本北海道之间，群岛南端的齿舞、色丹、国后和择捉四岛为双方争议岛屿。日方认为苏联在二战结束时“非法强占”日方领土，要求归还四岛;俄方则拒绝归还，并认为日本此举实质是要求重新定义二战结果。两国因领土问题至今未能签署作为双边关系基础的和平条约。

其次，日本企图通过发展对俄关系来牵制中国。中俄两国最近在政治安全领域的紧密合作令日本感到不安。莫斯科国际关系学院外交教研室主任帕诺夫指出，由于中日关系紧张，因此对安倍来说，阻止俄中团结起来反对日本至关重要。



企图难以实现

尽管日本费尽心思拉拢俄罗斯，但专家认为，安倍以经济合作换取政治利益的目的难以实现。

事实上，日俄经贸合作长期处于较低水平，目前俄罗斯在日本的贸易伙伴中排名第15位，日俄贸易额仅占日本对外贸易总额的1.6%。受原料价格下跌、卢布贬值等因素影响，两国双边贸易额2015年同比下降31%，今年上半年同比又下降36%。

同时，日本自身在经济上也问题重重，难以在短期内带动日俄经贸合作出现较大起色。而更为重要的是，俄罗斯并不打算在领土问题上作出让步。普京日前在接受媒体采访时说，尽管俄罗斯认为同日本签订和平条约是关键问题，并且非常愿意同日方解决这一问题，但俄不会拿领土做交易。

至于对华关系，普京在接受媒体采访时提到，俄日要解决领土问题，首先需要建立高度互信，而俄罗斯能和中国解决边界问题，就是因为两国建立了高度信任的关系。

(综合新华社4日电)





