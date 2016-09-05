查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 时事 ·图文：经略周边外交 共谋地区发展 ·安倍访俄：“经济牌”难解“政治结” ·湖北省荆门高新区·掇刀区2016年面向全国引进急需紧缺专业人才公告 ·中老合资卫星通信企业获老挝业务经营资格 ·中美投资协定谈判取得重大进展 ·中美投资协定让双方受益 ·首度纳入两岸和平协议内容 ·山东电信启动全流量计费新模式 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 图文：经略周边外交 共谋地区发 · 安倍访俄：“经济牌”难解“政治 · 湖北省荆门高新区·掇刀区201 · 中老合资卫星通信企业获老挝业务 · 中美投资协定谈判取得重大进展 · 中美投资协定让双方受益 · 首度纳入两岸和平协议内容 · 山东电信启动全流量计费新模式 7 时事 2016.9.5 星期一 图文：经略周边外交 共谋地区发展 我国深化与东盟关系为东亚合作注入新动力 湖北日报讯 图为：中国人民解放军参加第二次东盟防长扩大会人道主义援助救灾与军事医学联合演练的任务部队1日抵达泰国。此次演练将于9月1日至11日在泰国曼谷、春武里府及其附近海域举行，中国、俄罗斯、美国、东盟国家等东盟防长扩大会18个成员国军队近1200人及多艘舰船和飞机参演。图为1日抵达泰国的中国人民解放军医疗分队。 （新华社发）



紧随二十国集团杭州峰会之后，国务院总理李克强6日将启程赴老挝首都万象，出席东亚合作领导人系列会议并对老挝进行正式访问。

如果说，二十国集团峰会见证着中国就推动世界经济增长、完善全球经济治理绘制宏伟蓝图，那么，峰会后的首次经略周边之旅将是一次着眼于深化中国与东盟关系、推动东亚地区合作的重要外交行动。



推动与东盟合作提质升级

东盟与中国山水相连，是中国对外交往的优先方向，东盟也视中国为值得信赖的合作伙伴。今年恰逢中国和东盟建立对话关系25周年，也是东盟共同体建成后的开局之年。

25年来，中国和东盟在政治、经贸、社会、人文等各领域合作取得了举世瞩目的发展，目前已从快速成长期迈入成熟转型期，亟待提质升级。此次李克强总理将出席第19次中国-东盟(10+1)领导人会议，与东盟领导人一道总结过去、规划未来，具有承前启后的里程碑式意义。

当前，全球经济增长乏力，复苏依旧疲软。促增长、谋发展是东盟各国面临的重大挑战，也为中国与东盟进一步推动务实合作提供了动力和机遇。作为东盟“最强劲、活跃”的伙伴，中国一直为促进东盟经济社会发展贡献着自己的智慧和力量。2013年，国家主席习近平访问东南亚时表示愿与东盟国家共同建设“21世纪海上丝绸之路”和建设更为紧密的中国-东盟命运共同体。李克强总理同年在文莱出席第16次中国-东盟领导人会议时提出“2+7合作框架”，共同为中国和东盟合作开启“钻石十年”勾勒出了路线图。近年来，中国还通过中国-东盟投资合作基金、澜沧江-湄公河合作机制等举措助力东盟国家发展。

此外，扩大人文交流也将是中国和东盟未来着力推动的领域。外交部副部长刘振民在日前举行的中外媒体吹风会上表示，中国和东盟将以教育和旅游为优先方向，把人文交流打造成为政治互信和务实合作之外的第三个关系新支柱，为双方合作加装新的推进器。



为东亚合作注入新动力

李克强总理此访将出席第19次东盟与中日韩(10+3)领导人会议。“10+3”机制是建设东亚经济共同体和推进各领域合作的主渠道。虽然中日韩关系出现了波折，但今年以来，“10+3”机制仍在财政金融、粮食安全等领域取得了一系列积极成果。不久前，三国在东京举行第八次中日韩外长会，中日韩合作势头趋稳，对于整个东亚合作来说是一个积极信号。

据了解，李克强总理将在会上提出一系列倡议，旨在加强金融安全、贸易投资、农业减贫、互联互通、产能等方面合作，并推动各方再次确认共同迈向东亚经济共同体这一既定目标。

此外，今年是东亚峰会第二个十年的开局之年。除东盟10国及中日韩领导人外，包括美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京在内的5个域外国家领导人也将到会。站在新起点，如何保证峰会行稳致远备受关注。

中方认为东亚峰会应朝着“领导人引领的战略论坛”这一方向发展，坚持东盟主导、协商一致、照顾各方舒适度等原则以及经济发展与政治安全“双轮驱动”。



中老传统友谊焕发新生机

老挝是中国的“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”，两国友谊源远流长。此次是李克强总理任内首次到访老挝，将助力两国友好合作继续向前发展，对推动新时期中老全面战略合作伙伴关系发展具有重要意义。

在推动建设“一带一路”倡议方面，专家表示，老挝地理位置独特，是中国加强与本地区互联互通、共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重要伙伴。

中老去年达成了共同建设中老铁路的协议，目前进展顺利。这段铁路是中国-东盟铁路通道的重要组成部分，将帮助老方实现从“陆锁国”到“陆联国”的转变。

专家认为，李克强总理此访将进一步推动中老双边合作，让中老传统友谊焕发新生机。

（据新华社4日电）





