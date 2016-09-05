扫一眼，便知烧红铁件温度图文：铁警保新生安全“创青春”创新创业大赛孝感启动全省“寻找最美信访干部”活动启动湖北职院“量身授渔”提高造血能力中共湖北省委组织部干部任前公示公告严肃换届纪律 确保风清气正加快武汉国家航天产业基地建设企业失信将投不了标一科级干部兼职取酬受严处硚口区一人大代表受处分图文：“阳光玫瑰”葡萄
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 第6版 时政要闻
·扫一眼，便知烧红铁件温度
·图文：铁警保新生安全
·“创青春”创新创业大赛孝感启动
·全省“寻找最美信访干部”活动启动
·湖北职院“量身授渔”提高造血能力
·中共湖北省委组织部干部任前公示公告
·严肃换届纪律 确保风清气正
·加快武汉国家航天产业基地建设
·企业失信将投不了标
·一科级干部兼职取酬受严处
·硚口区一人大代表受处分
·图文：“阳光玫瑰”葡萄
湖北日报电子版
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6 时政要闻 2016.9.5 星期一
图文：“阳光玫瑰”葡萄
    湖北日报讯 昨日，鄂州市华容区蒲团乡水苑生态农业基地工人在采摘“阳光玫瑰”葡萄。该基地面积150亩，栽种葡萄、草莓、薯尖等优质果蔬品种，利用先进的喷灌、滴灌、循环利用等技术和日光温室、拱棚等设施，实现省水、省肥、省工、控温、节能和减少病害、提高产量的标准化生态绿色生产，每年可实现收入300多万元。 （记者 张鸿 视界网 叶雁翅 摄）


   
　