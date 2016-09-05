查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时政要闻 ·扫一眼，便知烧红铁件温度 ·图文：铁警保新生安全 ·“创青春”创新创业大赛孝感启动 ·全省“寻找最美信访干部”活动启动 ·湖北职院“量身授渔”提高造血能力 ·中共湖北省委组织部干部任前公示公告 ·严肃换届纪律 确保风清气正 ·加快武汉国家航天产业基地建设 ·企业失信将投不了标 ·一科级干部兼职取酬受严处 ·硚口区一人大代表受处分 ·图文：“阳光玫瑰”葡萄 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 扫一眼，便知烧红铁件温度 · 图文：铁警保新生安全 · “创青春”创新创业大赛孝感启动 · 全省“寻找最美信访干部”活动启 · 湖北职院“量身授渔”提高造血能 · 中共湖北省委组织部干部任前公示 · 严肃换届纪律 确保风清气正 · 加快武汉国家航天产业基地建设 · 企业失信将投不了标 · 一科级干部兼职取酬受严处 · 硚口区一人大代表受处分 · 图文：“阳光玫瑰”葡萄 6 时政要闻 2016.9.5 星期一 不招标不公示就签施工协议 硚口区一人大代表受处分 湖北日报讯 （记者胡弦、通讯员肖融冰、段晨晨）昨日，武汉市纪委通报，硚口区人大代表、某社区卫生服务中心主任周某，未经集体商议，违规与施工方签订工程合同，被处以党内严重警告处分。

2013年12月30日，周某所在的社区服务中心办公室失火，需维修凉棚。在该中心无资金的情况下，周某仅与班子主要成员和经办领导口头通气，而未履行会议集体决策程序，未进行项目招投标，未向中心职工公示，就与私人老板石某签订了总价为40万元的工程合同，并要求石某垫资施工。

另外，周某在其个人治疗腰椎疾病的过程中，连续20多天让两名在职职工脱岗开私车，从汉口送其到武昌某医院进行治疗，并未履行个人请假手续，在本单位中造成不良影响。

办案人员介绍，周某身为党员干部，在工作过程中违反议事规则，个人决定本单位的重大事项，且安排本单位职工在工作时间脱岗为其办理个人私务，其行为违反党的纪律。硚口区卫计委给予周某党内严重警告处分。





