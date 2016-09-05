查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第6版 时政要闻
·扫一眼，便知烧红铁件温度
·图文：铁警保新生安全
·“创青春”创新创业大赛孝感启动
·全省“寻找最美信访干部”活动启动
·湖北职院“量身授渔”提高造血能力
·中共湖北省委组织部干部任前公示公告
·严肃换届纪律 确保风清气正
·加快武汉国家航天产业基地建设
·企业失信将投不了标
·一科级干部兼职取酬受严处
·硚口区一人大代表受处分
·图文：“阳光玫瑰”葡萄
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 评论
第11版 : 经济纵横
第12版 : 文化新闻
第13版 : 三农观察
第14版 : 武汉观察
第15版 : 民生关注 体育
第16版 : 专题
第2版 : 聚焦G20
第3版 : 聚焦G20
第4版 : 聚焦G20
第5版 : 聚焦G20
第6版 : 时政要闻
第7版 : 时事
第8版 : 特别报道
第9版 : 特别报道
·
扫一眼，便知烧红铁件温度
·
图文：铁警保新生安全
·
“创青春”创新创业大赛孝感启动
·
全省“寻找最美信访干部”活动启
·
湖北职院“量身授渔”提高造血能
·
中共湖北省委组织部干部任前公示
·
严肃换届纪律 确保风清气正
·
加快武汉国家航天产业基地建设
·
企业失信将投不了标
·
一科级干部兼职取酬受严处
·
硚口区一人大代表受处分
·
图文：“阳光玫瑰”葡萄
6
时政要闻
2016.9.5 星期一
不招标不公示就签施工协议
硚口区一人大代表受处分
湖北日报讯 （记者胡弦、通讯员肖融冰、段晨晨）昨日，武汉市纪委通报，硚口区人大代表、某社区卫生服务中心主任周某，未经集体商议，违规与施工方签订工程合同，被处以党内严重警告处分。
2013年12月30日，周某所在的社区服务中心办公室失火，需维修凉棚。在该中心无资金的情况下，周某仅与班子主要成员和经办领导口头通气，而未履行会议集体决策程序，未进行项目招投标，未向中心职工公示，就与私人老板石某签订了总价为40万元的工程合同，并要求石某垫资施工。
另外，周某在其个人治疗腰椎疾病的过程中，连续20多天让两名在职职工脱岗开私车，从汉口送其到武昌某医院进行治疗，并未履行个人请假手续，在本单位中造成不良影响。
办案人员介绍，周某身为党员干部，在工作过程中违反议事规则，个人决定本单位的重大事项，且安排本单位职工在工作时间脱岗为其办理个人私务，其行为违反党的纪律。硚口区卫计委给予周某党内严重警告处分。