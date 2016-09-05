扫一眼，便知烧红铁件温度图文：铁警保新生安全“创青春”创新创业大赛孝感启动全省“寻找最美信访干部”活动启动湖北职院“量身授渔”提高造血能力中共湖北省委组织部干部任前公示公告严肃换届纪律 确保风清气正加快武汉国家航天产业基地建设企业失信将投不了标一科级干部兼职取酬受严处硚口区一人大代表受处分图文：“阳光玫瑰”葡萄
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 第6版 时政要闻
·扫一眼，便知烧红铁件温度
·图文：铁警保新生安全
·“创青春”创新创业大赛孝感启动
·全省“寻找最美信访干部”活动启动
·湖北职院“量身授渔”提高造血能力
·中共湖北省委组织部干部任前公示公告
·严肃换届纪律 确保风清气正
·加快武汉国家航天产业基地建设
·企业失信将投不了标
·一科级干部兼职取酬受严处
·硚口区一人大代表受处分
·图文：“阳光玫瑰”葡萄
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6 时政要闻 2016.9.5 星期一
不招标不公示就签施工协议
硚口区一人大代表受处分
    湖北日报讯 （记者胡弦、通讯员肖融冰、段晨晨）昨日，武汉市纪委通报，硚口区人大代表、某社区卫生服务中心主任周某，未经集体商议，违规与施工方签订工程合同，被处以党内严重警告处分。
    2013年12月30日，周某所在的社区服务中心办公室失火，需维修凉棚。在该中心无资金的情况下，周某仅与班子主要成员和经办领导口头通气，而未履行会议集体决策程序，未进行项目招投标，未向中心职工公示，就与私人老板石某签订了总价为40万元的工程合同，并要求石某垫资施工。
    另外，周某在其个人治疗腰椎疾病的过程中，连续20多天让两名在职职工脱岗开私车，从汉口送其到武昌某医院进行治疗，并未履行个人请假手续，在本单位中造成不良影响。
    办案人员介绍，周某身为党员干部，在工作过程中违反议事规则，个人决定本单位的重大事项，且安排本单位职工在工作时间脱岗为其办理个人私务，其行为违反党的纪律。硚口区卫计委给予周某党内严重警告处分。


   
　