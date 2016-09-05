扫一眼，便知烧红铁件温度图文：铁警保新生安全“创青春”创新创业大赛孝感启动全省“寻找最美信访干部”活动启动湖北职院“量身授渔”提高造血能力中共湖北省委组织部干部任前公示公告严肃换届纪律 确保风清气正加快武汉国家航天产业基地建设企业失信将投不了标一科级干部兼职取酬受严处硚口区一人大代表受处分图文：“阳光玫瑰”葡萄
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 第6版 时政要闻
·扫一眼，便知烧红铁件温度
·图文：铁警保新生安全
·“创青春”创新创业大赛孝感启动
·全省“寻找最美信访干部”活动启动
·湖北职院“量身授渔”提高造血能力
·中共湖北省委组织部干部任前公示公告
·严肃换届纪律 确保风清气正
·加快武汉国家航天产业基地建设
·企业失信将投不了标
·一科级干部兼职取酬受严处
·硚口区一人大代表受处分
·图文：“阳光玫瑰”葡萄
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6 时政要闻 2016.9.5 星期一
3年牟利25万元
一科级干部兼职取酬受严处
    湖北日报讯 （记者杨宏斌、实习生王云英）鄂东某县一名正科级干部擅自担任民营企业副经理兼职取酬，谋取私利多达25万余元，最终因违反党纪受到党内严重警告处分并被收缴违纪所得。
    昨晚，省纪委官网发布“每周一案，哪些红线不能踩”第44期。本期讲述，鄂东一个县某局的正科级干部、注册二级建筑师崔某某经同学介绍，在未向局领导报告的情况下，擅自在某建筑勘察设计有限公司（民营企业）担任副经理，期间参与该公司日常经营管理及建筑项目决策事务。2012年9月至2015年12月，该公司以每月7000元的标准向崔某某支付工资报酬共计25.2万元。
    崔某某身为党员领导干部，不经组织批准擅自在民营企业兼职且领取报酬，违反了党的廉洁纪律。根据相关党纪规定，县纪委研究决定，给予崔某某党内严重警告处分，并收缴其违纪所得。
    “每周一案”指出，在实际工作中，一些党员领导干部对“戴着官员帽子，拿着企业票子”的“两全之法”心生艳慕，认为凭借“一技之长”到企业谋取市场利益是个人价值体现，与公家无关。其实，对党员领导干部来讲，因其拥有公共管理职权，其兼职行为很可能成为个别人捞取不义钱财的途径，党纪法规对此严格禁止。“为官发财，应当两道”，希望党员领导干部专心本职，一心一意扑在为群众服务上，否则，终将是“竹篮打水一场空”。


   
　