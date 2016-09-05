查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时政要闻 ·扫一眼，便知烧红铁件温度 ·图文：铁警保新生安全 ·“创青春”创新创业大赛孝感启动 ·全省“寻找最美信访干部”活动启动 ·湖北职院“量身授渔”提高造血能力 ·中共湖北省委组织部干部任前公示公告 ·严肃换届纪律 确保风清气正 ·加快武汉国家航天产业基地建设 ·企业失信将投不了标 ·一科级干部兼职取酬受严处 ·硚口区一人大代表受处分 ·图文：“阳光玫瑰”葡萄 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 扫一眼，便知烧红铁件温度 · 图文：铁警保新生安全 · “创青春”创新创业大赛孝感启动 · 全省“寻找最美信访干部”活动启 · 湖北职院“量身授渔”提高造血能 · 中共湖北省委组织部干部任前公示 · 严肃换届纪律 确保风清气正 · 加快武汉国家航天产业基地建设 · 企业失信将投不了标 · 一科级干部兼职取酬受严处 · 硚口区一人大代表受处分 · 图文：“阳光玫瑰”葡萄 6 时政要闻 2016.9.5 星期一 3年牟利25万元 一科级干部兼职取酬受严处 湖北日报讯 （记者杨宏斌、实习生王云英）鄂东某县一名正科级干部擅自担任民营企业副经理兼职取酬，谋取私利多达25万余元，最终因违反党纪受到党内严重警告处分并被收缴违纪所得。

昨晚，省纪委官网发布“每周一案，哪些红线不能踩”第44期。本期讲述，鄂东一个县某局的正科级干部、注册二级建筑师崔某某经同学介绍，在未向局领导报告的情况下，擅自在某建筑勘察设计有限公司（民营企业）担任副经理，期间参与该公司日常经营管理及建筑项目决策事务。2012年9月至2015年12月，该公司以每月7000元的标准向崔某某支付工资报酬共计25.2万元。

崔某某身为党员领导干部，不经组织批准擅自在民营企业兼职且领取报酬，违反了党的廉洁纪律。根据相关党纪规定，县纪委研究决定，给予崔某某党内严重警告处分，并收缴其违纪所得。

“每周一案”指出，在实际工作中，一些党员领导干部对“戴着官员帽子，拿着企业票子”的“两全之法”心生艳慕，认为凭借“一技之长”到企业谋取市场利益是个人价值体现，与公家无关。其实，对党员领导干部来讲，因其拥有公共管理职权，其兼职行为很可能成为个别人捞取不义钱财的途径，党纪法规对此严格禁止。“为官发财，应当两道”，希望党员领导干部专心本职，一心一意扑在为群众服务上，否则，终将是“竹篮打水一场空”。





