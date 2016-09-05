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时政要闻
2016.9.5 星期一
3年牟利25万元
一科级干部兼职取酬受严处
湖北日报讯 （记者杨宏斌、实习生王云英）鄂东某县一名正科级干部擅自担任民营企业副经理兼职取酬，谋取私利多达25万余元，最终因违反党纪受到党内严重警告处分并被收缴违纪所得。
昨晚，省纪委官网发布“每周一案，哪些红线不能踩”第44期。本期讲述，鄂东一个县某局的正科级干部、注册二级建筑师崔某某经同学介绍，在未向局领导报告的情况下，擅自在某建筑勘察设计有限公司（民营企业）担任副经理，期间参与该公司日常经营管理及建筑项目决策事务。2012年9月至2015年12月，该公司以每月7000元的标准向崔某某支付工资报酬共计25.2万元。
崔某某身为党员领导干部，不经组织批准擅自在民营企业兼职且领取报酬，违反了党的廉洁纪律。根据相关党纪规定，县纪委研究决定，给予崔某某党内严重警告处分，并收缴其违纪所得。
“每周一案”指出，在实际工作中，一些党员领导干部对“戴着官员帽子，拿着企业票子”的“两全之法”心生艳慕，认为凭借“一技之长”到企业谋取市场利益是个人价值体现，与公家无关。其实，对党员领导干部来讲，因其拥有公共管理职权，其兼职行为很可能成为个别人捞取不义钱财的途径，党纪法规对此严格禁止。“为官发财，应当两道”，希望党员领导干部专心本职，一心一意扑在为群众服务上，否则，终将是“竹篮打水一场空”。