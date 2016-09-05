查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时政要闻 ·扫一眼，便知烧红铁件温度 ·图文：铁警保新生安全 ·“创青春”创新创业大赛孝感启动 ·全省“寻找最美信访干部”活动启动 ·湖北职院“量身授渔”提高造血能力 ·中共湖北省委组织部干部任前公示公告 ·严肃换届纪律 确保风清气正 ·加快武汉国家航天产业基地建设 ·企业失信将投不了标 ·一科级干部兼职取酬受严处 ·硚口区一人大代表受处分 ·图文：“阳光玫瑰”葡萄 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 扫一眼，便知烧红铁件温度 · 图文：铁警保新生安全 · “创青春”创新创业大赛孝感启动 · 全省“寻找最美信访干部”活动启 · 湖北职院“量身授渔”提高造血能 · 中共湖北省委组织部干部任前公示 · 严肃换届纪律 确保风清气正 · 加快武汉国家航天产业基地建设 · 企业失信将投不了标 · 一科级干部兼职取酬受严处 · 硚口区一人大代表受处分 · 图文：“阳光玫瑰”葡萄 6 时政要闻 2016.9.5 星期一 公共资源交易实施新规 企业失信将投不了标 湖北日报讯 （记者郭习松、通讯员朱红、汪琦）1日起，我省公共资源交易已全面实施事前信用承诺和受罚信息双公示制。制售假冒伪劣产品、非法违规占用土地、故意侵犯知识产权、违法用工或者拖欠工资、未依法缴纳社保费等失信行为，不仅会受到联合惩戒，还将被定期曝光。

根据要求，9月1日起，在各级公共资源中心电子交易网上新注册网员的招标单位、招标代理机构、投标单位，以及新申报进入省综合评标专家库、各地区域评标专家库的专家，都应提交《湖北省公共资源招标投标信用承诺书》；已经注册的，要重新作出书面信用承诺。《信用承诺书》一次签署，终身有效；一地签署，全省通用。公共资源招标投标行政处罚（处理）信息将在各地门户网站和“湖北省招标投标违法违规行为信息发布平台”上集中公示。企业一旦有失信行为，意味着既投不了标，也中不了标。

据悉，今年1月出台的《湖北省企业失信行为联合惩戒办法（试行）》，已明确41种失信行为，并规定各部门可利用省信用信息公共服务平台中企业失信行为信息记录，对企业失信行为采取限制、约束等联合惩戒措施。





