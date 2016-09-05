查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时政要闻 ·扫一眼，便知烧红铁件温度 ·图文：铁警保新生安全 ·“创青春”创新创业大赛孝感启动 ·全省“寻找最美信访干部”活动启动 ·湖北职院“量身授渔”提高造血能力 ·中共湖北省委组织部干部任前公示公告 ·严肃换届纪律 确保风清气正 ·加快武汉国家航天产业基地建设 ·企业失信将投不了标 ·一科级干部兼职取酬受严处 ·硚口区一人大代表受处分 ·图文：“阳光玫瑰”葡萄 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 扫一眼，便知烧红铁件温度 · 图文：铁警保新生安全 · “创青春”创新创业大赛孝感启动 · 全省“寻找最美信访干部”活动启 · 湖北职院“量身授渔”提高造血能 · 中共湖北省委组织部干部任前公示 · 严肃换届纪律 确保风清气正 · 加快武汉国家航天产业基地建设 · 企业失信将投不了标 · 一科级干部兼职取酬受严处 · 硚口区一人大代表受处分 · 图文：“阳光玫瑰”葡萄 6 时政要闻 2016.9.5 星期一 许克振要求做好“四高”工作 加快武汉国家航天产业基地建设 湖北日报讯 （记者成熔兴）2日，省政府召开武汉国家航天产业基地项目指挥部第一次会议，副省长许克振出席并指出，要充分发挥市场及改革的作用，坚持做好“四高”工作，迅速启动基地建设，加快我省航天产业发展。

他指出，武汉国家航天产业基地将带动我省新一轮通信技术、信息技术、精密及智能制造、新材料等高新技术产业发展，为我省经济转型升级打下坚实的基础。各级政府和部门要强化措施，突出抓好“四高”工作，加快推进项目建设，确保基地早日建成、发挥效益。

他要求，要高标准规划，坚持走新型产城融合的路子，努力打造国内一流、在国际上具有竞争力的航天科技新城。要高质量建设，选好建设主体单位和产城融合运营商，建立起科学合理、风险分担、利益共享的投融资体制机制。要高水平运营，引进一批社会投资机构，多渠道、多元化引进战略投资，要高层次招商引资，吸引北京非首都功能航天产业、国内外航天产业骨干龙头企业以及全球领先的航天技术人才向基地聚集。要有高含金量的政策支持，要尽快出台一批支持航天产业发展的政策体系，采取超常规的做法，着力营造良好的发展环境，把湖北打造成为国际航天产业转移创业的热土。





