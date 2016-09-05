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一科级干部兼职取酬受严处
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时政要闻
2016.9.5 星期一
中共湖北省委组织部干部任前公示公告
湖北日报讯 （2016年第114号）
根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定，现将拟任职干部情况予以公示（共2人）。
田昌兵，男，汉族，湖北仙桃人，1962年7月生，省委党校研究生学历，法学学士学位，1985年7月参加工作，1984年11月加入中国共产党。曾任省公安厅秘书处副处长，办公室副主任，宜城市副市长（挂职)，省公安厅国内安全保卫总队侦察一处处长，国内安全保卫总队副总队长、总队长（副厅），荆门市委常委、政法委书记、市公安局局长、党委书记，省高级人民法院党组成员，省高级人民法院政治部主任、党组成员。现任省高级人民法院副院长、党组成员。拟任省高级人民法院党组副书记（正厅级）。
吕小武，男，汉族，河南上蔡人，1962年2月生，在职硕士研究生学历，法学硕士学位，1985年7月参加工作，1983年11月加入中国共产党。曾任武汉市江岸区法院经济审判庭副庭长（副处级），武汉市委政法委调研处副处级调研员、副处长，武汉经济技术开发区法院副院长，武汉市硚口区法院院长、党组书记，武汉市中级人民法院副院长、党组成员，黄冈市中级人民法院党组书记、副院长，黄冈市中级人民法院院长、党组书记,黄石市中级人民法院院长、党组书记。现任省高级人民法院党组成员、执行局局长、审判委员会委员。拟任武汉海事法院党组成员、书记，拟提名为武汉海事法院院长人选。
公示时间：2016年9月5日至2016年9月9日。公示期间，广大干部群众可以通过信函、电话、短信和网络举报等方式向省委组织部反映公示对象德、能、勤、绩、廉以及遵守组织人事纪律等方面的问题，反映情况要实事求是，客观公正。提倡实名举报，以便调查核实。
来信请寄：中共湖北省委组织部干部监督处，邮政编码：430071；举报电话：027-12380； 短 信 举 报 号 码 ：15102712380；举报网站：http://www.hb12380.gov.cn。
中共湖北省委组织部2016年9月4日