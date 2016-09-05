扫一眼，便知烧红铁件温度图文：铁警保新生安全“创青春”创新创业大赛孝感启动全省“寻找最美信访干部”活动启动湖北职院“量身授渔”提高造血能力中共湖北省委组织部干部任前公示公告严肃换届纪律 确保风清气正加快武汉国家航天产业基地建设企业失信将投不了标一科级干部兼职取酬受严处硚口区一人大代表受处分图文：“阳光玫瑰”葡萄
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第6版 时政要闻
·扫一眼，便知烧红铁件温度
·图文：铁警保新生安全
·“创青春”创新创业大赛孝感启动
·全省“寻找最美信访干部”活动启动
·湖北职院“量身授渔”提高造血能力
·中共湖北省委组织部干部任前公示公告
·严肃换届纪律 确保风清气正
·加快武汉国家航天产业基地建设
·企业失信将投不了标
·一科级干部兼职取酬受严处
·硚口区一人大代表受处分
·图文：“阳光玫瑰”葡萄
湖北日报电子版
----  
 
6 时政要闻 2016.9.5 星期一
中共湖北省委组织部干部任前公示公告
    湖北日报讯 （2016年第114号）
    根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定，现将拟任职干部情况予以公示（共2人）。
    田昌兵，男，汉族，湖北仙桃人，1962年7月生，省委党校研究生学历，法学学士学位，1985年7月参加工作，1984年11月加入中国共产党。曾任省公安厅秘书处副处长，办公室副主任，宜城市副市长（挂职)，省公安厅国内安全保卫总队侦察一处处长，国内安全保卫总队副总队长、总队长（副厅），荆门市委常委、政法委书记、市公安局局长、党委书记，省高级人民法院党组成员，省高级人民法院政治部主任、党组成员。现任省高级人民法院副院长、党组成员。拟任省高级人民法院党组副书记（正厅级）。
    吕小武，男，汉族，河南上蔡人，1962年2月生，在职硕士研究生学历，法学硕士学位，1985年7月参加工作，1983年11月加入中国共产党。曾任武汉市江岸区法院经济审判庭副庭长（副处级），武汉市委政法委调研处副处级调研员、副处长，武汉经济技术开发区法院副院长，武汉市硚口区法院院长、党组书记，武汉市中级人民法院副院长、党组成员，黄冈市中级人民法院党组书记、副院长，黄冈市中级人民法院院长、党组书记,黄石市中级人民法院院长、党组书记。现任省高级人民法院党组成员、执行局局长、审判委员会委员。拟任武汉海事法院党组成员、书记，拟提名为武汉海事法院院长人选。
    公示时间：2016年9月5日至2016年9月9日。公示期间，广大干部群众可以通过信函、电话、短信和网络举报等方式向省委组织部反映公示对象德、能、勤、绩、廉以及遵守组织人事纪律等方面的问题，反映情况要实事求是，客观公正。提倡实名举报，以便调查核实。
    来信请寄：中共湖北省委组织部干部监督处，邮政编码：430071；举报电话：027-12380； 短 信 举 报 号 码 ：15102712380；举报网站：http://www.hb12380.gov.cn。
中共湖北省委组织部2016年9月4日


   
　