查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 时政要闻 ·扫一眼，便知烧红铁件温度 ·图文：铁警保新生安全 ·“创青春”创新创业大赛孝感启动 ·全省“寻找最美信访干部”活动启动 ·湖北职院“量身授渔”提高造血能力 ·中共湖北省委组织部干部任前公示公告 ·严肃换届纪律 确保风清气正 ·加快武汉国家航天产业基地建设 ·企业失信将投不了标 ·一科级干部兼职取酬受严处 ·硚口区一人大代表受处分 ·图文：“阳光玫瑰”葡萄 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 三农观察 第14版 : 武汉观察 第15版 : 民生关注 体育 第16版 : 专题 第2版 : 聚焦G20 第3版 : 聚焦G20 第4版 : 聚焦G20 第5版 : 聚焦G20 第6版 : 时政要闻 第7版 : 时事 第8版 : 特别报道 第9版 : 特别报道 · 扫一眼，便知烧红铁件温度 · 图文：铁警保新生安全 · “创青春”创新创业大赛孝感启动 · 全省“寻找最美信访干部”活动启 · 湖北职院“量身授渔”提高造血能 · 中共湖北省委组织部干部任前公示 · 严肃换届纪律 确保风清气正 · 加快武汉国家航天产业基地建设 · 企业失信将投不了标 · 一科级干部兼职取酬受严处 · 硚口区一人大代表受处分 · 图文：“阳光玫瑰”葡萄 6 时政要闻 2016.9.5 星期一 湖北职院“量身授渔”提高造血能力 湖北日报讯 （记者梁晓莹、通讯员赵艳、吴春花）报到、搬入新宿舍、拿到第一张饭卡……9月1日，汉川市回龙镇新桥村16岁陈天红重回校园，成为湖北职业技术学院师范学院中专部一名新生。

陈天红母亲是聋哑人，奶奶因病卧床两年，6岁弟弟患有先天性心脏病，父亲是家里唯一顶梁柱。2014年，因家里贫困，刚念完初中的陈天红无奈辍学打工。去年8月，湖北职院扶贫工作队进驻新桥村后了解到陈天红家的情况。工作队除平时看望慰问、疾病报销申请等帮扶举措外，想方设法帮他家解决造血能力。了解到陈天红动手能力强，有兴趣从事机修工作，学校在征求他意见后，帮他选择了汽车运用与维修专业，学费、住宿费、书费全免，生活费也给予部分资助，并承诺毕业后帮助推荐就业。“这是我喜欢的专业，我一定认真学习，毕业后好好工作，帮家里减轻负担。”陈天红说。

让更多贫困家庭学生掌握一技之长，是湖北职院“量身授渔”的教育脱贫目标。今年，除陈天红外，来自新桥村的张念也免费进入该校中专部，学习护理专业。据了解，学校扶贫工作队除投入资金帮新桥村建蔬菜大棚和光伏项目外，将利用自身教学特色，为村里蔬菜种植户开展电商培训，帮助他们拓宽农产品网络销路。





