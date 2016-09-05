扫一眼，便知烧红铁件温度图文：铁警保新生安全“创青春”创新创业大赛孝感启动全省“寻找最美信访干部”活动启动湖北职院“量身授渔”提高造血能力中共湖北省委组织部干部任前公示公告严肃换届纪律 确保风清气正加快武汉国家航天产业基地建设企业失信将投不了标一科级干部兼职取酬受严处硚口区一人大代表受处分图文：“阳光玫瑰”葡萄
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 第6版 时政要闻
·扫一眼，便知烧红铁件温度
·图文：铁警保新生安全
·“创青春”创新创业大赛孝感启动
·全省“寻找最美信访干部”活动启动
·湖北职院“量身授渔”提高造血能力
·中共湖北省委组织部干部任前公示公告
·严肃换届纪律 确保风清气正
·加快武汉国家航天产业基地建设
·企业失信将投不了标
·一科级干部兼职取酬受严处
·硚口区一人大代表受处分
·图文：“阳光玫瑰”葡萄
湖北日报电子版
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6 时政要闻 2016.9.5 星期一
湖北职院“量身授渔”提高造血能力
    湖北日报讯 （记者梁晓莹、通讯员赵艳、吴春花）报到、搬入新宿舍、拿到第一张饭卡……9月1日，汉川市回龙镇新桥村16岁陈天红重回校园，成为湖北职业技术学院师范学院中专部一名新生。
    陈天红母亲是聋哑人，奶奶因病卧床两年，6岁弟弟患有先天性心脏病，父亲是家里唯一顶梁柱。2014年，因家里贫困，刚念完初中的陈天红无奈辍学打工。去年8月，湖北职院扶贫工作队进驻新桥村后了解到陈天红家的情况。工作队除平时看望慰问、疾病报销申请等帮扶举措外，想方设法帮他家解决造血能力。了解到陈天红动手能力强，有兴趣从事机修工作，学校在征求他意见后，帮他选择了汽车运用与维修专业，学费、住宿费、书费全免，生活费也给予部分资助，并承诺毕业后帮助推荐就业。“这是我喜欢的专业，我一定认真学习，毕业后好好工作，帮家里减轻负担。”陈天红说。
    让更多贫困家庭学生掌握一技之长，是湖北职院“量身授渔”的教育脱贫目标。今年，除陈天红外，来自新桥村的张念也免费进入该校中专部，学习护理专业。据了解，学校扶贫工作队除投入资金帮新桥村建蔬菜大棚和光伏项目外，将利用自身教学特色，为村里蔬菜种植户开展电商培训，帮助他们拓宽农产品网络销路。


   
　