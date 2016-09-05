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时政要闻
2016.9.5 星期一
湖北职院“量身授渔”提高造血能力
湖北日报讯 （记者梁晓莹、通讯员赵艳、吴春花）报到、搬入新宿舍、拿到第一张饭卡……9月1日，汉川市回龙镇新桥村16岁陈天红重回校园，成为湖北职业技术学院师范学院中专部一名新生。
陈天红母亲是聋哑人，奶奶因病卧床两年，6岁弟弟患有先天性心脏病，父亲是家里唯一顶梁柱。2014年，因家里贫困，刚念完初中的陈天红无奈辍学打工。去年8月，湖北职院扶贫工作队进驻新桥村后了解到陈天红家的情况。工作队除平时看望慰问、疾病报销申请等帮扶举措外，想方设法帮他家解决造血能力。了解到陈天红动手能力强，有兴趣从事机修工作，学校在征求他意见后，帮他选择了汽车运用与维修专业，学费、住宿费、书费全免，生活费也给予部分资助，并承诺毕业后帮助推荐就业。“这是我喜欢的专业，我一定认真学习，毕业后好好工作，帮家里减轻负担。”陈天红说。
让更多贫困家庭学生掌握一技之长，是湖北职院“量身授渔”的教育脱贫目标。今年，除陈天红外，来自新桥村的张念也免费进入该校中专部，学习护理专业。据了解，学校扶贫工作队除投入资金帮新桥村建蔬菜大棚和光伏项目外，将利用自身教学特色，为村里蔬菜种植户开展电商培训，帮助他们拓宽农产品网络销路。