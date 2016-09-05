扫一眼，便知烧红铁件温度图文：铁警保新生安全“创青春”创新创业大赛孝感启动全省“寻找最美信访干部”活动启动湖北职院“量身授渔”提高造血能力中共湖北省委组织部干部任前公示公告严肃换届纪律 确保风清气正加快武汉国家航天产业基地建设企业失信将投不了标一科级干部兼职取酬受严处硚口区一人大代表受处分图文：“阳光玫瑰”葡萄
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第6版 时政要闻
·扫一眼，便知烧红铁件温度
·图文：铁警保新生安全
·“创青春”创新创业大赛孝感启动
·全省“寻找最美信访干部”活动启动
·湖北职院“量身授渔”提高造血能力
·中共湖北省委组织部干部任前公示公告
·严肃换届纪律 确保风清气正
·加快武汉国家航天产业基地建设
·企业失信将投不了标
·一科级干部兼职取酬受严处
·硚口区一人大代表受处分
·图文：“阳光玫瑰”葡萄
湖北日报电子版
----  
 
6 时政要闻 2016.9.5 星期一
全省“寻找最美信访干部”活动启动
    湖北日报讯 （通讯员中俭、淳纯）1日，全省信访系统“寻找最美信访干部”活动启动。该活动旨在发现和推出一批事迹感人、堪称楷模的信访干部，树立信访部门的先进典型，为信访改革营造良好环境。
    活动为期两个月，先由各市州及省直单位推荐，再经遴选工作组审核研究，最终评选出全省十位“最美信访干部”。
    省信访局负责同志介绍，十位“最美信访干部”产生后，将号召全省信访系统向他们学习，并举办先进事迹报告会，营造赶超先进、争当一流的浓厚氛围。


   
　