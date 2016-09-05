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·图文：铁警保新生安全
·“创青春”创新创业大赛孝感启动
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·湖北职院“量身授渔”提高造血能力
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·严肃换届纪律 确保风清气正
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·硚口区一人大代表受处分
·图文：“阳光玫瑰”葡萄
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中共湖北省委组织部干部任前公示
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加快武汉国家航天产业基地建设
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企业失信将投不了标
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一科级干部兼职取酬受严处
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图文：“阳光玫瑰”葡萄
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时政要闻
2016.9.5 星期一
“创青春”创新创业大赛孝感启动
一百五十个农业创新项目同台竞技
湖北日报讯 （记者梁晓莹、通讯员赵艳）3日，第三届“创青春”中国青年创新创业大赛（现代农业和农村电子商务组）全国赛在孝感拉开帷幕，来自全国31个省市区的150个青年创业项目在赛间将进行全面展示。
本届大赛以“创新引领未来 创业成就梦想”为主题，旨在为青年创新创业提供有利条件，搭建广阔平台，在全社会营造理解、重视、支持青年创新创业的良好氛围，帮助广大青年增强创业能力、提高创业成功率，发现、培育一批走在“大众创业、万众创新”前列的青年创新创业人才。
本届大赛邀请涉农企业家、专业学者、投资机构和创业导师组成专家评委团。评委团将对参赛项目从产品（服务）、团队、商业模式、市场及竞争、运营状况等全面考察，并给予综合评分。