扫一眼，便知烧红铁件温度图文：铁警保新生安全“创青春”创新创业大赛孝感启动全省“寻找最美信访干部”活动启动湖北职院“量身授渔”提高造血能力中共湖北省委组织部干部任前公示公告严肃换届纪律 确保风清气正加快武汉国家航天产业基地建设企业失信将投不了标一科级干部兼职取酬受严处硚口区一人大代表受处分图文：“阳光玫瑰”葡萄
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 第6版 时政要闻
·扫一眼，便知烧红铁件温度
·图文：铁警保新生安全
·“创青春”创新创业大赛孝感启动
·全省“寻找最美信访干部”活动启动
·湖北职院“量身授渔”提高造血能力
·中共湖北省委组织部干部任前公示公告
·严肃换届纪律 确保风清气正
·加快武汉国家航天产业基地建设
·企业失信将投不了标
·一科级干部兼职取酬受严处
·硚口区一人大代表受处分
·图文：“阳光玫瑰”葡萄
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6 时政要闻 2016.9.5 星期一
“创青春”创新创业大赛孝感启动
一百五十个农业创新项目同台竞技
    湖北日报讯 （记者梁晓莹、通讯员赵艳）3日，第三届“创青春”中国青年创新创业大赛（现代农业和农村电子商务组）全国赛在孝感拉开帷幕，来自全国31个省市区的150个青年创业项目在赛间将进行全面展示。
    本届大赛以“创新引领未来 创业成就梦想”为主题，旨在为青年创新创业提供有利条件，搭建广阔平台，在全社会营造理解、重视、支持青年创新创业的良好氛围，帮助广大青年增强创业能力、提高创业成功率，发现、培育一批走在“大众创业、万众创新”前列的青年创新创业人才。
    本届大赛邀请涉农企业家、专业学者、投资机构和创业导师组成专家评委团。评委团将对参赛项目从产品（服务）、团队、商业模式、市场及竞争、运营状况等全面考察，并给予综合评分。


   
　